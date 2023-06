Anklager afbrød Findsen-forsvarer: Nu skal du passe på

Der er blandt iagttagere en bred enighed om, at straffesagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, mestendels relaterer sig til oplysninger om et dansk-amerikansk kabelsamarbejde.

Men fra officielt hold er det ikke blevet bekræftet. Myndighederne vil ikke ud med, hvad der er substansen i sagen, og det førte mandag i Retten i Lyngby til et pudsigt optrin.

Her protesterede Lars Findsens forsvarsadvokat, Lars Kjeldsen, mod anklagemyndighedens krav om lukkede døre i straffesagen.

Anklager og statsadvokat Torben Thygesen begrunder sit krav om dørlukning med, at sagen drejer sig om højt klassificerede oplysninger. Men for Lars Kjeldsen forekommer anklagemyndighedens krav absurd.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De her oplysninger har været lækket massivt i pressen langt tidligere..., lød det fra Lars Kjeldsen, som derefter blev afbrudt af Torben Thygesen.

- Nu synes jeg, at du skal passe på, lød det fra anklageren, som dermed tilkendegav, at man fra myndighedernes side ikke engang vil have frem, hvorvidt der er tale om oplysninger, der har været bragt offentligt eller ej.

Lars Findsen er anklaget for i fem tilfælde at have lækket dybt fortrolige statshemmeligheder og for i et enkelt forhold at have brudt sin tavshedspligt under særligt skærpende omstændigheder.

Det fremgår af de dele af anklageskriftet, som er offentliggjort i sagen.

Hvem han har lækket oplysningerne til, fremgår ikke - to af dem er journalister, står der dog - og hvad oplysningerne handler om, står der heller ikke.

Flere medier mener imidlertid at vide, at der skulle være tale om oplysninger om et samarbejde mellem danske og amerikanske efterretningstjenester.

Givet sin geografiske placering har Danmark adgang til centrale informationskabler, hvor igennem der angiveligt flyder information med oplysninger af interesse for amerikanerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er flere gange gange blevet sagt i sagen med Lars Findsen - men altså aldrig bekræftet officielt, at netop dette skulle være det kildne element i sagen, som myndighederne ikke vil have frem.

Det er i danske retssale kun sjældent set, at parterne decideret afbryder hinanden. Og det vil for mange nok være en nærliggende analyse af statsadvokat Torben Thygesens reaktion over for Lars Kjeldsen, at forsvarsadvokaten var i gang med indirekte at bekræfte karakteren af de hemmeligholdte oplysninger.

Retten i Lyngby skal mandag og onsdag i denne uge høre på parternes argumenter for, hvorvidt selve retssagen skal holdes for lukkede eller åbne døre.

Men hvad der kommer på bordet i den forbindelse, forbliver hemmeligt. For Retten i Lyngby har nemlig bestemt, at de forhandlinger skal foregå i lukkethed af hensyn til statens sikkerhed.

Selve retssagen mod Lars Findsen begynder efter planen 30. oktober og løber frem til marts næste år.

/ritzau/