Anklager afviser nødværge: Kvinde blev offer for æresdrab

Det var et såkaldt æresdrab, der fandt sted på Nørrebrogade i Randers 17. september sidste år.

Det mener anklager Philip Møller, Østjyllands Politi, der tirsdag kommer med de afsluttende bemærkninger i den opsigtsvækkende sag i Retten i Randers.

- Selvfølgelig var der tale om et æresdrab. Det handlede om, at familien skulle genvinde æren, siger anklageren.

Den 44-årige afghanske kvinde blev fundet dræbt med 19 knivlæsioner i hovedet, halsen og på kroppen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvindens mand og søn er tiltalt for at have dræbt kvinden.

Sønnen, der på gerningstidspunktet var 17 år, har erkendt at have stukket kvinden med en køkkenkniv. Men det skete i nødværge, hævder han.

Han har forklaret, at moren var syg og påvirket af en "dæmon", der gjorde hende utilregnelig og udadreagerende.

Anklageren mener, at det er faren, der har orkestreret drabet og udnyttet sønnens afhængighed af sin far.

Motivet var ifølge anklageren, at kvinden – efter farens opfattelse - havde krænket familiens ære.

- Hun havde kontakt til fremmede mænd. I afghansk kultur betragter man det som utroskab, siger anklageren.

En 20-årig datter har bekræftet, at kvinden havde kontakt til andre mænd.

- Hun var ikke utro. Men far synes ikke, det var i orden, at hun talte med fremmede mænd. Han var ked af det, forklarede datteren i retten.

Datteren forklarede også, at moren ville skilles. Men det ville faren ifølge datteren ikke gå med til.

Faren søgte ifølge anklageren opbakning hos kvindens familie i Afghanistan, før drabet blev begået.

- Tålmodigheden er på nul, skrev faren eksempelvis ifølge anklageren dagen før drabet i en besked til en af kvindens nære slægtninge.

Det var ifølge anklageren medvirkende årsag til drabet, at kvinden nægtede at udlevere et skøde på en lejlighed i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Den 60-årige mand afviser anklagen om at have planlagt og medvirket ved udførelsen af drabet.

Hvis retten er enig i anklagerens opfattelse af, at der er tale om et æresdrab, kan det blive det første registrerede æresdrab siden 2005.

Dengang blev 18-årige Ghazala Khan skudt og dræbt foran Slagelse Station. Hendes far blev senere idømt en livstidsdom for at have planlagt drabet.

Det fandt angiveligt sted, fordi kvinden var blevet gift med en mand uden familiens tilladelse.

Der ventes dom i sagen i Randers på fredag.

/ritzau/