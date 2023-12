Anklager afviser udtalt dødsønske hos plejehjemsbeboer

Var der et udtalt og utvetydigt ønske hos den 80-årige plejehjemsbeboer Mariann Preisler om at blive frataget livet, da hun fik en overdosis af sin mand på et plejehjem på Frederiksberg natten til onsdag?

Nej, mener anklageren i sagen, som argumenterer for, at den ældre kvindes mand, Ebbe Preisler, skal sigtes for drab efter straffelovens paragraf 237 og ikke efter paragraf 239, som handler om medlidenhedsdrab.

Det siger hun i et grundlovsforhør lørdag aften i Dommervagten i København.

Anklagemyndigheden begærer den 81-årige Ebbe Preisler varetægtsfængslet i fire uger frem til 24. januar.

Der er ifølge anklageren begrundet og særligt bestyrket mistanke om, at han er skyldig i drab på sin hustru, som blev konstateret død onsdag morgen.

Hun døde af en overdosis metadon.

Ebbe Preisler nægter sig skyldig i drab, men har både i en mail til sine børn og i et afskedsbrev, som blev fundet ved hans hustrus seng, erkendt at have givet sin hustru en dødelig dosis medicin.

Samme dosis gav han ifølge eget udsagn sig selv natten til onsdag, men han overlevede og sidder lørdag i vidneskranken i Dommervagten.

