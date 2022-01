Ung svindler står til at miste dyre ure, sko og tasker. 60 kvinder blev ringet op af falsk mand fra Skat.

Anklager: Bedragere oprettede call center for at snyde ældre

Tillid er et ord, som anklageren brugte adskillige gange, da hun torsdag kræver to unge mænd straffet for omfattende bedrageri målrettet ældre kvinder.

I Københavns Byret har to mænd først i 20'erne erkendt at have svindlet cirka 60 kvinder over hele landet.

De blev ringet op af en mand, der præsenterede sig som Peter Jacobsen fra Skattestyrelsen. Med indsmigrende tale lokkede han personnumre og andre personlige oplysninger ud af ofrene. Derpå blev deres konti tømt.

- Der er tale om et massivt misbrug af ældre menneskers tillid. Man har organiseret sig nærmest som et call center, siger anklager Rose Greve.

- Jeg finder det særdeles skærpende, at tilliden til NemID, tilliden til Skat og de ældres tillid til deres medmennesker er blevet undergravet, siger hun.

Udbyttet blev omkring seks millioner kroner i løbet af de cirka tre måneder, hvor bedragerne skaffede sig adgang til de ældres konti.

- Man må formode, at nogle har mistet alt, hvad de har sparet op, og deres folkepension. De tiltalte har på den måde finansieret et liv på første klasse med byture og køb af dyre designervarer.

Anklageren mener, at en straf på fængsel i tre år og seks måneder vil være passende.

I andre lignende sager med bedrageri via telefonen har ofrene for eksempel været psykisk sårbare. Eller enker, der er blevet kontaktet af personer, der påstod, at de ringede fra skifteretten.

Forsvarerne lægger derimod op til en straf på cirka to års fængsel. De tiltaltes alder og deres tilståelse taler i formildende retning, lyder det.

- Sagen her adskiller sig ikke fra alle mulige andre bedragerisager. Der er ingen særligt skærpende omstændigheder, siger advokat Anders Németh.

Kollegaen Bettina Hald Engmark stemmer i og noterer, at hendes klient har fået styr på sit liv og sigter mod en uddannelse. Desuden er han klar til at lade sig behandle for ludomani.

Der står pling pling som en slags overskrift over de mange genstande, anklagemyndigheden kræver konfiskeret. Ur af mærkerne Omega, Rolex og Panerai. Og sko og tasker fra Louis Vuitton, Gucci, Bettega Veneta og Valentino Garavani.

Dommen afsiges næste uge. Men cirka 3000 forgæves opkald vil ikke indgå. Disse forsøg på bedragerier ventes anklagemyndigheden at slå en streg over med tiltalefrafald.

