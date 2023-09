Anklager blåstempler ministres ord om Sanjay Shah

Hverken ministres udtalelser eller en pressemeddelelse fra en ledende anklager om Sanjay Shah er over stregen, når det gælder en gylden regel - at borgere skal anses som uskyldige, før retten har talt.

Det fastholder en anklager mandag i Retten i Glostrup.

Her imødegår han påstanden fra den britiske finansmands forsvarere om, at ministre som Peter Hummelgaard, Karsten Lauritzen, Morten Bødskov og Jeppe Kofod har ført en slags kampagne mod den tiltalte mand.

Men deres udtalelser om "habit-kriminelle" og "professionelle storsvindlere" er ifølge anklager Dennis Rasmussen ikke en krænkelse af Menneskerettighedskonventionen regel, der beskytter borgere mod at blive kaldt skyldige af myndighedspersoner, før der er afsagt dom.

I sit indlæg i retten tvinges han til blandt andet at beskæftige sig med et interview med daværende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på TV 2 i juni 2022.

"Det er velfærdstyveri ved højlys dag, når man stjæler milliarder af kroner ...," sagde Kofod blandt andet og fortsatte:

"Det går altså ikke, at man kan svindle for milliarder, milliarder af skatteborgernes kroner og så slippe afsted med det."

Hertil siger anklageren, at udtalelsen faldt, da Shah var blevet anholdt i Dubai på grund af Danmarks krav om udlevering.

- Det var naturligt, at udenrigsministeren kom med en kommentar, og der skal også lægges vægt på, at det var en spontan og mundtlig kommentar, siger Dennis Rasmussen.

Også kritikken af en udtalelse fra den daværende chef for Bagmandspolitiet, Per Fiig, pustes væk.

Da tiltalen blev rejst i januar 2021, udtalte Per Fiig, at der var tale om "ekstremt alvorlig og meget omfattende kriminalitet begået mod den danske stat, og vi mener, at de to tiltalte har begået et et kynisk og nøje planlagt bedrageri."

Helt uproblematisk lyder bedømmelsen fra anklager Dennis Rasmussen.

- Det er netop udtryk for, at anklagemyndigheden mener, at han kan dømmes efter de beviser, der foreligger, siger han.

Kravet om afvisning af straffesagen bakkes op af den anden tiltalte i sagen, Anthony Mark Patterson. En af hans forsvarere, advokat Martin Simonsen, kritiserer ordene fra den ledende anklager. De indeholder en bedømmelse af de tiltaltes skyld, og det er "ekstremt alvorligt", mener forsvareren.

I øvrigt mener anklagemyndigheden, at et indgreb i form af en afvisning af sagen vil være ude af proportioner. Og faktisk er der slet ikke hjemmel til det, sådan som forsvarerne for Shah og Patterson har krævet.

Retten afsiger kendelse om spørgsmålet om afvisning eller ej på fredag.

