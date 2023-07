Anklager: Dømt i Field's-sag anbringes det rette sted

Den 23-årige mand, der onsdag er blevet idømt anbringelse på den topsikrede institution Sikringen for flere drab og drabsforsøg i Field's sidste år er blevet anbragt det helt rigtige sted.

Det siger specialanklager Søren Harbo efter domsafsigelsen i Københavns Byret.

- Nu er der sket en anbringelse det helt, helt rigtige sted, og det er vigtigt, fordi der får den tiltalte den rigtige behandling, som han skal have, og ikke mindst er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, der gør, at vi er sikre på, at det ikke gentager sig, siger han.

Retten har i afgørelsen fulgt Søren Harbos strafpåstand, der netop var en anbringelsesdom på Sikringen i Slagelse.

- Der er sat et foreløbigt punktum for den strafferetlige del af sagen, men for mange er der ikke noget punktum, og det kommer måske heller ikke.

- Men det er klart, at vi har rejst en tiltale, og vi har fået medhold i i fuldt omfang i retten, og det er jeg selvfølgelig tilfreds med, siger han.

/ritzau/