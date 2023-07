Anklager dropper sag om mulig coronasvindel

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har valgt at afslutte en sag, hvor en virksomhedsejer var mistænkt for svindel med lønkompensation under coronapandemien.

Det meddeler den i en aktindsigt, som Ritzau har fået.

I december 2020 skrev anklagemyndigheden i en pressemeddelelse, at den mistænkte en dengang 64-årig mand for at have forsøgt at svindle sig til 2,7 millioner kroner.

Dengang lød det, at politiet havde beslaglagt mere end seks millioner kroner i værdipapirer hos manden.

Men efter at sagen er blevet efterforsket nærmere, er den blevet henlagt.

Det skyldes, at anklagemyndigheden ikke har fundet grundlag for at føre en straffesag, lyder det i aktindsigten.

Anklagemyndigheden ønsker ikke at oplyse den nærmere begrundelse for, at sagen er blevet henlagt.

/ritzau/