Anklager er tilfreds efter forvaringsdom til Mias drabsmand

Det er en tilfreds anklager, som torsdag møder pressen foran Retten i Aalborg, efter at der er afsagt dom i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Specialanklager Mette Bendix gik i retssalen efter at få den 38-årige nordjyde Thomas Thomsen idømt fængsel på livstid, men Retten i Aalborg endte med en forvaringsdom.

"Anklagemyndigheden er meget tilfreds med, at de har vurderet sagen på stort set samme vis, som vi har, og at de også har fundet, at det var en meget, meget alvorlig sag, hvilket også afspejler sig i den straf, der er idømt," siger hun.

Thomas Thomsen blev allerede onsdag kendt skyldig i sagen.

Han samlede den 22-årige Mia Skadhauge Stevn op i Aalborg 6. februar 2022 og kørte hende til et øde skovområde ved Hammer Bakker.

Hensigten var at voldtage hende, har byretten fastslået, men der er ikke fundet beviser for, at en voldtægt har fundet sted. Derfor er han dømt for voldtægtsforsøg.

Han slog hende ihjel ved kvælning, og senere parterede han liget i mange dele og gemte dem i Dronninglund Storskov.

Forvaringsdommen betyder, at den 38-årige kommer til at sidde inde længe, før han eventuelt kan komme på fri fod igen. Foranstaltningen er på ubestemt tid.

"Forvaring er en tidsubestemt straf, hvor der skal gå mindst ti år, før man igen skal ind og vurdere på farligheden og vurdere, om man kan komme ud på det tidspunkt."

"Og det er også derfor, vi i denne her sag har talt om to meget strenge straffe. Både livstid og forvaring er de her tidsubestemte straffe," siger Mette Bendix.

Hun fortæller dog, at kriminelle statistisk set sidder længere tid i fængsel på livstidsdomme end forvaringsdomme, hvorfor hun gik efter livstid.

Thomas Thomsen har straks anket dommen til Vestre Landsret. Han vil frifindes for drab og voldtægtsforsøg. Han har dog erkendt usømmelig behandling af lig.

Derfor er sagen endnu ikke endeligt afgjort.

