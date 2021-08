Anklager er tilfreds med fængselsdom til Messerschmidt

Retten i Lyngby fulgte fredag anklagemyndigheden i sagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

DF'eren er idømt seks måneders betinget fængsel og kendt skyldig i både svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Derfor var det en godt tilfreds anklager, som efter dommen mødte pressen foran retten.

- Vi er i det hele taget tilfredse med resultatet. Retten har fulgt vores påstand i forhold til sanktionen og skyldsspørgsmålet, siger senioranklager Rasmus Maar Hansen.

Da dommen er betinget, betyder det, at Morten Messerschmidt i udgangspunktet ikke skal afsone straffen.

Han har dog valgt at anke dommen, da han vil frifindes. Det har hans advokat, Peter Trudsø, oplyst i retten. Derfor skal sagen til landsretten, før den endeligt afgøres.

- Det er der jo ikke noget usædvanligt i. Det er jo en ret, man har, siger anklager Rasmus Maar Hansen.

I sagen er Morten Messerschmidt dømt for at have fået EU-partialliancen Meld til at finansiere dele af Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015 med EU-penge.

Det er sket ved at foregive over for EU, at der var en sideløbende EU-konference samme tid og samme sted som sommergruppemødet.

Morten Messerschmidt er dømt for EU-svig for godt 98.000 kroner.

Retten har lagt vægt på, at Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der var mødeleder på sommergruppemødet, har sagt, at der ikke var en EU-konference.

- Retten finder, at der hverken formelt eller reelt har fundet en EU-konference sted. Dermed har det haft karakter af direkte støtte til Dansk Folkeparti. Det strider klart mod EU-reglerne, sagde retsformand Søren Seerup i retten.

Anklager Rasmus Maar Hansen mener, at der har været tale om en forholdsvist almindelig retssag – det mest ualmindelige har været pressens store interesse for sagen.

– Efter min opfattelse overgår sagen til os i 2019, og så har vi en helt almindelig sag.

– Det er rigtigt, at nogle af vores efterforskere har bistået Olaf (EU's antisvindelenhed) tidligere, og det kan i sig selv være usædvanligt, siger han.

EU's antisvindelenhed undersøgte sagen, før den i 2019 blev overgivet til dansk politi.

