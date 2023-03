Anklager går i landsretten efter drabsdom i plejehjemssag

Anklagemyndigheden vil have en tidligere ansat på plejehjemmet Tirsdalen i Randers dømt for drab og idømt en hårdere straf, når sagen skal for landsretten.

- Statsadvokaten i Viborg kontraanker Retten i Randers' dom af 22. februar 2023 mod tidligere ansat fra plejehjem med påstand om domfældelse for drab og skærpelse af straffen, skriver Statsadvokaten onsdag på Twitter.

Der er tale om en såkaldt kontraanke, da den 60-årige sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen allerede havde anket til Vestre Landsret. Hun nægter sig skyldig og vil frifindes.

Dommen fra Retten i Randers lød på 16 års fængsel.

Statsadvokaten oplyser ikke, hvor hård en straf man vil gå efter i landsretten. Men da sagen blev behandlet i Retten i Randers, krævede specialanklager Jesper Rubow kvinden idømt fængsel på livstid.

Susanne Hein Kristensen blev af Retten i Randers dømt for drabsforsøg mod beboere på plejehjemmet Tirsdalen. Hun blev også fundet skyldig i både grov vold og grov vold med døden til følge, men altså ikke dømt for drab.

De pågældende beboere blev indlagt med akutte symptomer på forgiftning, og lægerne fandt ud af, at de havde fået præparater, de ikke skulle have.

Tre af beboerne overlevede, mens en fjerde – en 81-årig kvinde – afgik ved døden nogle dage senere.

Retten slog fast, at det var sosu-hjælperen, der under sine aftenvagter gav de ældre præparaterne.

Men retten mente, at det først var efter beboerens død, det gik op for Susanne Hein Kristensen, hvor farlig medicinen var.

Derfor blev hun fundet skyldig i grov vold og grov vold med døden til følge for de første indlæggelser, men altså ikke for drab.

De efterfølgende genindlæggelser af tre af beboerne blev af retten takseret som drabsforsøg.

Kvinden blev også fundet skyldig i at have stjålet medicin fra plejehjemmet og i at have misbrugt sin stilling.

Det er endnu uvist, hvornår ankesagen skal for Vestre Landsret.

