Anklager graver i faktura-rod hos tiltalt politichef

Fakturaer for flere hundredtusinder kroner mangler i sag, hvor fratrådt politichef er tiltalt for bestikkelse.

Sjusk eller fusk.

Det er et af emnerne, som udgør kernen i en sag mod en tidligere politichef, der tirsdag sidder på anklagebænken i Københavns Byret tiltalt for bestikkelse.

Derfor er senioranklager Søren Harbo dykket ned i en stribe fakturaer mellem Bettina Jensen, fratrådt chef for udbuds- og indkøbsområdet hos Rigspolitiet, og en kvindelig bekendt og ekstern konsulent, der også er tiltalt i sagen.

Nogle af de mange fakturaer, som har sendt flere hundredtusinder fra konsulentens konto til politichefens, er aldrig fundet. Årsagen er ifølge Bettina Jensen simpel:

Artiklen fortsætter under annoncen

- De er makuleret. Da I (politiet, red.) kom og ransagede i december 2018, var fakturaer for 2012 makuleret. Jeg skal gemme dem i fem år. Hvis ikke de var makuleret, var de blevet fundet, siger hun.

Stort set hele tirsdagen er blevet brugt til at afhøre Bettina Jensen. Hun svarer på spørgsmålene, mens hendes hænder med grålakerede negle roder rundt i det lyse hår, der er langt fortil og klippet kortere i nakken.

Øjnene, der er tegnet ind med mørk makeup, følger med i sagens dokumenter og ekstrakter.

Bettina Jensens arbejde for den medtiltalte er et centralt tema i sagen. Kvinderne hævder, at overførslerne på i alt 790.250 kroner er betaling for konsulentarbejde udført af Bettina Jensen for den medtiltalte kvinde.

Anklagemyndigheden mener modsat, at der er tale om bestikkelse, der stod på fra 2012 til 2015.

For samtidig med de selvstændige konsulentopgaver udført af Bettina Jensen for den bekendte konsulent, tjente den bekendte penge på at arbejde for Bettina Jensen og Rigspolitiet.

Derfor graver Søren Harbo i arbejdet, der skulle være udført for pengene.

Blandt andet hiver han "Faktura 124" fra maj 2013 frem. Beløbet lyder på 28.750 kroner, og af fakturaen fremgår det, at Bettina Jensen blandt andet har udført en kundetilfredshedsmåling. Den blev dog aldrig lavet.

- Jeg har sjusket med det. Jeg vidste ikke, hvad for en faktura der var den rigtige. Men beløbet er korrekt, siger hun som forklaring på, at hun til en afhøring er dukket op med to versioner af samme faktura.

Den ene var et udkast, mens den anden er den endelige, uddyber hun.

Samme forklaring lyder for en stribe lignende fakturaer, som bliver gennemgået.

Begge tiltalte kvinder nægter sig skyldige i at have fusket eller ladet gaver flyde mellem sig. Der ventes at falde dom i marts.

/ritzau/