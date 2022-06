Anklager: Hooliganleder misbrugte drenge gennem fast metode

Drenge turde ikke andet end at adlyde, når hooligan fik døde øjne og udsatte dem for vold, siger anklager.

Et lukket miljø gennemsyret af homofobi og en kultur, hvor man ikke taler med politiet var en af grundene til, at en 29-årig leder af en hooligangruppe kunne misbruge 15 drenge.

Det siger anklager Morten Frederiksen i Retten i Glostrup torsdag. De blev gennem vold og trusler forberedt til overgrebene gennem en fast metode.

- Drengene vidste, at hvis de ikke fulgte ham, ville der komme en lussing og et overgreb.

- Og han sikrede, at de fik udløsning, så han havde noget på dem, siger han.

På den måde var det ikke muligt for drengene at sige noget til andre i miljøet, fordi de ikke ville indrømme over for dem, hvad der var sket. Og de kunne ifølge miljøets kodeks slet ikke gå til politiet.

De skulle adlyde, hvad han sagde, eller kunne der vanke "lussinger fra helvede", fortæller Morten Frederiksen.

- Når først den tiltalte fik sine døde øjne, turde man ikke andet end at adlyde, fortsætter han.

Anklageren kræver forvaring af den 29-årige, fordi han ifølge en mentalerklæring har psykopatiske træk og er en fare for samfundet.

Ifølge forsvarer Christina Schønsted er det slet ikke tilfældet. Den tiltalte er udsat for en sammensværgelse fra drengene og de bandegrupperinger, der har relationer til hooligangrupperingen.

Drengene er stadig en del af miljøet, og anmeldelserne skete, fordi de ville passe på sig selv.

De forhold, den 29-årige hooligan og drengene havde, var rigtige forhold med følelser. Flere af drengene har skrevet kærlighedsbreve og har besøgt hooliganlederen i fængslet, fortæller hun.

- Man havde en plan A, der var at likvidere ham. Men da det ikke lykkedes, var plan B at anmelde ham for overgreb, siger Christina Schønsted.

Hun kræver frifindelse af den tiltalte.

Der forventes dom i sagen den 8. juni.

/ritzau/