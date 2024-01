Anklageren i sagen om 56-årige Wenceslas Twagirayezu, som torsdag blev frifundet for at have deltaget i folkedrabet i Rwanda i 1994, vil appellere afgørelsen.

Det oplyser anklageren i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Man er ikke "tilfreds med afgørelsen fra domstolen for internationale og grænseoverskridende forbrydelser, som har frifundet Twagirayezu", står der i udtalelsen.

Wenceslas Twagirayezu er dansk statsborger. Han blev udleveret til Rwanda fra Danmark i 2018 og har siddet fængslet siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da de danske myndigheder besluttede, at den 56-årige mand godt kunne udleveres, indbragte han myndighedernes afgørelse for domstolene.

Her kom det blandt andet frem, at de rwandiske myndigheder mistænkte ham for at have været involveret i drab på mindst 2000 personer.

Wenceslas Twagirayezu, som havde været folkeskolelærer i den nordlige del af Rwanda, var anklaget for at spille en stor rolle i folkedrabet.

Anklagerne blev rejst for hans formodede rolle i angreb på tutsier-mindretallet i det afrikanske land.

Twagirayezu var flygtet fra Rwanda og ankom til Danmark i 2001. Han fik dansk statsborgerskab efter tre år og arbejdede med databehandling.

I forbindelse med sin udleveringssag i Danmark har han blandt andet forklaret, at han var på påskeferie i Congo, da folkedrabet startede i april 1994.

Han har derfor ikke været på de steder, som de rwandiske myndigheder anklager ham for, påstod han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udenrigsministeriet har tidligere bekræftet over for Ritzau, at man har ydet konsulær bistand til den 56-årige mand under sagen.

Torsdag aften kan Udenrigsministeriet bekræfte, at "den danske statsborger er blevet frifundet".

- Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke oplyse yderligere i sagen, skriver det.

Den har blandt andet bestået i, at man har været til stede ved flere retsmøder, skrev ministeriet i et skriftligt svar.

Folkedrabet i Rwanda var i vid udstrækning rettet mod tutsi-mindretallet, men også moderate hutuer, som blev slået ihjel på brutal vis mellem april og juli 1994. Mere end 800.000 døde under folkedrabet.

/ritzau/