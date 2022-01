Anklager ikke i tvivl: 27-årig ville gøre alvor af masseskyderi

Hvis politiet ikke havde slået til og anholdt en 27-årig mand fra Hobro 16. december 2020, var det endt med et eller flere blodige masseskyderier.

Det siger specialanklager Kim Kristensen, da han torsdag eftermiddag kommer med sine afsluttende bemærkninger i den opsigtsvækkende sag i Retten i Aalborg.

- Hvad ville der være sket, hvis ikke han (den tiltalte, red.) var blevet anholdt. Jeg tør næsten ikke tænke tanken til ende. Men det er vi nødt til i den her helt usædvanlige sag, siger anklageren.

Han er overbevist om, at den tiltalte var nået til et afgørende stadie i sin planlægning af et eller flere masseskyderier.

- Måske ikke dagen efter eller ugen efter. Men inden for en overskuelig periode efter anholdelsen, siger anklageren.

Den 27-årige har i retten erkendt, at han fra 2015 til 2018 skrev et 178 sider langt manifest. Her beskrev han et ønske om at skrive sig ind i historiebøgerne som verdens værste massemorder.

Han tog på to rekognosceringsture til Aarhus, hvor han blandt andet opsøgte Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, Sosu-Østjylland og en folkeskole, han ikke husker navnet på.

Men den tiltalte fik efter eget udsagn et ”virkelighedschok". Blandt andet da han mødte en pige på 10-12 år på den førnævnte folkeskole. Pigens venlighed afvæbnede ham, lød mandens forklaring i retten.

Det planlagte angreb var i manifestet sat til at finde sted august 2018. Men da tidspunktet kom, var motivationen der ikke længere, hævder den tiltalte.

Han har også forklaret, at han indså, at det hele havde været fantasier.

Fra august 2018 var alle tanker om skoleskyderier således væk, lyder det

Man anklageren mener, at forklaringen er utroværdig, og at retten skal se bort fra den.

De digitale spor viser ifølge anklageren, at den tiltalte fortsatte sin research på oplysninger om ringetider og skoleskemaer for en række skoler og uddannelsesinstitutioner.

Anklageren hæfter sig også ved, at den tiltalte i videodagbøger fortsat beskriver sin fascination af ”mass shooting” (masseskyderi, red.).

Så sent som i december 2020 planlagde den tiltalte ifølge anklageren at anskaffe sig en halvautomatisk riffel til brug for sin plan om masseskyderi.

Men politiet fulgte hans færden på internettet og kunne tre dage senere anholde og varetægtsfængsle ham.

En mentalundersøgelse viser, at den 27-årige er og var sindssyg og ikke kan idømmes fængsel, hvis han findes skyldig.

Anklagemyndigheden går således efter at få ham idømt en anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Sagen fortsætter på mandag med forsvarsadvokatens afsluttende ord.

/ritzau/