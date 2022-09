Anklager: Insiderhandel i Ambu gav en halv million

Tidligere ledende medarbejder nægter sig skyldig i at have udnyttet intern viden om et studie fra USA.

En stribe interne mails fra selskabet Ambu A/S blæses fredag op på skærme i Retten i Lyngby, hvor en tidligere ledende medarbejder er anklaget for insiderhandel.

Den 45-årige mand er tiltalt for at have udnyttet intern viden og skal have tjent 529.000 kroner på handler med aktier. Det hævder en anklager fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Ambu A/S er med i C25-indekset på fondsbørsen i København. Selskabet sælger medicinsk udstyr og har 4.500 ansatte på globalt plan.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Omdrejningspunktet for sagen er et nyt produkt, som blev testet først i Tyskland og derefter af læger i USA. Det var et engangs-koloskop, som skulle bruges ved kikkertundersøgelser af patienters tarme.

I foråret 2019 var udsigterne for SC210 tilsyneladende dårlige.

I hvert fald skrev den ansvarlige for investor-relations i Ambu i en mail 19. maj til blandt andre den tiltalte, at "vi kommer til at droppe vores SC210 indenfor relativ kort tid."

Fire dage senere handlede den tiltalte aktier i Ambu for 2,2 millioner kroner.

Imidlertid afviser han under afhøringen, at han vidste besked om de dårlige udsigter for produktet.

Han smiler og slår ud med armene, da han konfronteres med mailen.

- Jeg tog den ikke seriøst. Han var ikke inde i tingene, han var ikke inde i projektet, siger den tiltalte.

I hans tid i Ambu var det aldrig før sket, at et produkt var blevet droppet. At de amerikanske læger ikke oplevede succes med SC210, var blot udtryk for opstartsproblemer, lyder hans forklaring.

- I mit hoved virkede SC210, siger han om sin opfattelse på det tidspunkt.

Der var udsigt til et gigantisk marked. Årligt udføres der 20 millioner procedurer på amerikanske hospitaler, hvor SC210 kunne være relevant, oplyser han.

Men faktisk blev lanceringen stoppet. Det skete midt i juni.

Investorerne reagerede straks. Resultatet var et kursfald på 16 procent på fondsbørsen i København, oplyser specialanklager Martin Kromann fra NSK.

Også den tiltaltes mails til sig selv fremlægges i retsmødet.

I begyndelsen af maj skrev han til sig selv om "aktiestrategi". Heri nævnte han en udsigt til "dårligt nyt om SC210".

- Det var rene spekulationer. Det var et vildt tankeeksperiment om, hvad der kunne ske, forklarer han.

Senere under sagen skal blandt andre den daværende øverste chef i Ambu A/S, Juan Jose Gonzalez, afhøres per video. Der er afsat yderligere to retsmøder.

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af udbyttet på 529.530 kroner.

/ritzau/