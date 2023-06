Anklager kæver fængsel til tidligere læge tiltalt for selvmordshjælp

Hvis det står til anklager Brian Dybdahl, skal den pensionerede læge Svend Lings i fængsel for de to tilfælde af medvirken til selvmord, som anklagemyndigheden mener, at han er skyldig i.

Det kom frem under et retsmøde ved Retten i Svendborg onsdag.

Lings selv nægter sig skyldig i anklagen.

Ifølge tiltalen har Svend Lings rådgivet og vejledt to personer om selvmord gennem telefonisk kontakt og for en af dem også beskedtjenesten Messenger.

Den ene er en 29-årig mand, som Lings ifølge anklagemyndigheden har rådgivet i en periode fra 16. november 2020 og frem til et ukendt tidspunkt før den 17. februar 2021, hvor manden tog sit eget liv.

Den anden er en 81-årig kvinde, der begik selvmord i maj 2023.

Svend Lings bekræftede i retten, at han har været i kontakt med begge personer. Men han kan ikke huske at have talt med dem om, hvordan de kunne begå selvmord.

Han fortalte videre, at omkring en person om dagen henvender sig til ham omkring selvmord.

Svend Lings blev i 2019 af Højesteret idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Han havde udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin.

/ritzau/