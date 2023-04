Anklager kan ikke udelukke medgerningsmand til bortførelse

Der kan være en medgerningsmand på fri fod i sagen om bortførelse og overgreb på en 13-årig pige.

Det fortæller anklager Susanne Bluhm til Ritzau efter et grundlovsforhør i Retten i Næstved mandag, hvor en 32-årig mand er blevet varetægtsfængslet.

Et af dommerens argumenter for at varetægtsfængsle manden var, at anklagemyndigheden mener, at der kan være medgerningsmænd på fri fod.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at der kan være en medgerningsmand, siger Susanne Bluhm.

Hun afviser at svare på, om der kan være en eller flere medgerningsmænd.

Den 32-årige er sigtet for at bortføre den 13-årige pige, efter at hun var færdig med sin avisrute ved Kirkerup på Sydvestsjælland.

Han er sigtet for to forhold. Det ene handler om frihedsberøvelse. Ifølge anklagemyndigheden har han langvarigt frihedsberøvet pigen fra lørdag cirka klokken 11.43.

Hun blev bragt til to forskellige adresser - først i Sorø og siden i Korsør, og manden og pigen blev fundet på en adresse i Korsør søndag klokken 14.48. Her blev manden anholdt.

Forhold to i sigtelsen handler om, at manden ifølge anklagemyndigheden i perioden, hvor pigen var frihedsberøvet, udsatte hende for voldtægt og andet seksuelt forhold end voldtægt.

Den 32-årige har delvist erkendt sigtelsen. Det vides ikke, hvad det er, han erkender, og hvad han bestrider.

Foruden begrundelsen om mulige medgerningsmænd lagde dommeren ved fængslingen af den 32-årige vægt på, at der er en begrundet mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i det, han sigtes for.

Susanne Bluhm fortæller, at politiet nu skal efterforske sagen yderligere.

- Nu skal politiet foretage en grundig efterforskning i sagen i tæt samarbejde med anklagemyndigheden, siger hun.

Hun fortæller desuden, at politiet også ser på andre sager i efterforskningen.

- Når politiet efterforsker en sag af denne karakter, er det naturligt at se på andre uopklarede sager. Det vil der naturligvis også blive gjort i denne sag, siger Susanne Bluhm.

