Anklager kræver 13 års fængsel til ung drabsmand

I en sag om narkosalg, en fiktiv rocker og krypterede beskeder kræver anklageren en ung drabsmand idømt 13 års fængsel.

En 19-årig og en 24-årig mand er tirsdag ved Retten i Roskilde kendt skyldige i at have slået en 20-årig kvinde ihjel efter fælles forståelse og forudgående planlægning.

Anklager Kirsten Waage Jensen ser flere skærpende forhold i sagen, hvor den 19-årige endte med at strangulere og tæske Nicoline Plintic, der døde i en lejlighed i Køge en julidag sidste år.

- Det er nærmest et bestillingsdrab. Vi er meget langt forbi et øjebliks ophidselse, siger hun.

Sagen er særlig, da det kun er den 19-årige, der udførte drabet.

Den 24-årige befandt sig i Horsens, men retten har vurderet, at han op til drabet havde spillet den 19-årige og den 20-årige ud mod hinanden i en sådan grad, at den 19-årige mand frygtede for sit liv.

Og at han endte med at opfordre den 19-årige til at slå kvinden ihjel ved at sende en sms den 14. juli over middag med teksten: "Skaf hende af vejen ?".

Det gjorde den 19-årige nogle timer senere og sendte derefter et billede af Nicoline Plintics lig til den 24-årige.

Han slog ihjel, fordi han ifølge sin forsvarsadvokat blev "manipuleret på ondskabsfuld vis" af den 24-årige, som havde opdigtet en rocker ved navn Karim Albino, der angiveligt var vred på drabsmanden.

- Det er ikke et velplanlagt drab, som er begået. Det er en konflikt, som (den 24-årige) orkestrerer fra Horsens, og som udvikler sig til et drab, fordi (den 19-årige) lader sig manipulere, siger Anders Riisager.

Drab straffes som udgangspunkt med fængsel i 12 år, men forsvareren ser flere formildende forhold her.

- Han har spillet en underordnet rolle og har været manipuleret og udnyttet i det her sygelige spil, som (den 24-årige) havde gang i. Han var ung – kun lige fyldt 18 år.

- Ti års fængsel er en passende sanktion, siger Anders Riisager.

Den 24-årige mand lider af paranoid skizofreni. Anklageren mener, at han skal anbringes til behandling på en psykiatrisk afdeling uden nogen længste tid.

Desuden mener hun, at han skal udvises af Danmark for bestandig og henviser blandt andet til, at han er "massivt straffet for personfarlig kriminalitet" med tidligere domme for blandt andet røveri og vidnetrusler.

Hans forsvarer, Rasmus Nikolaj Sølberg, anfægter ikke behandlingsdommen, men mener ikke, at hans klient bør udvises.

Advokaten henviser til, at den 24-årige er statsløs palæstinenser med en polsk mor og en palæstinensisk far.

- Han taler ikke nogen af sprogene, han har ikke familie nogen af stederne, og han har ikke været nogen af stederne, siger Rasmus Nikolaj Sølberg.

Bliver han udvist, betyder det dog ikke i praksis, at han vil blive smidt ud af landet, fremhæver forsvareren. For der er ikke noget land at udvise til, og derfor vil den 24-årige i så fald ifølge forsvareren ende på tålt ophold i Danmark.

Der afsiges dom i sagen tirsdag aften.

/ritzau/