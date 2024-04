Anklager kræver 16 års fængsel til ægtepar for planlagt drab på familiefar

Parret, der er kendt skyldig i drab på den 40-årige Frank Nørgaard, skal straffes med 16 års fængsel.

Det er kravet fra anklager Jesper Klyve, der torsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger om straffen i ankesagen i Vestre Landsret.

Ægteparret er - ligesom i Retten i Randers sidste sommer - fundet skyldig i drab og tre forudgående drabsforsøg.

Det kostede dem i byretten 14 års fængsel. Men anklageren går efter en strengere straf i ankesagen.

- Man bør lægge vægt på den kynisme, det her drab er udtryk for. Der er holdt et egentligt møde om, hvordan man skulle dræbe Frank, lyder det fra Jesper Klyve.

Han henviser til en 58 minutter lang lydfil, hvor ægteparret sammen med et vennepar drøfte forskellige måder at dræbe den 40-årige mand på.

Anklageren finder det skærpende, at drabet er begået af flere personer i forening mod et "forsvarsløst offer".

Det skal ifølge anklageren også koste ekstra, at liget blev pakket ind i plastik og dumpet i en skov, mens den dræbtes bil blev brændt af.

Ægteparret har efter anklagerens opfattelse spillet "en ledende rolle" i planlægningen af drabet.

En 25-årig kvinde, der er kendt skyldig i at have medvirket til drabet og ét forudgående drabsforsøg, kræves straffet med 15 års fængsel.

Det er også en skærpelse i forhold til byrettens dom, der lød på 10 års fængsel.

Men Jesper Klyve finder, at den 25-årige kvinde skal straffes hårdere i kraft af sin rolle i sagen.

Mens Frank Nørgaard blev tæsket med en jernstang og kvalt, kørte hun til stranden udstyret med mobiltelefoner fra de to mænd, der udførte drabet.

Her foretog hun opslag på de sociale medier for at skaffe de to mænd et alibi, påpeger anklageren.

Den 25-årige kvinde er ikke selv til stede i retssal A i landsretten torsdag eftermiddag.

Hun brød grædende sammen, da skyldkendelsen tidligere på dagen blev læst op. Hun ønskede at blive kørt tilbage til arresten, og det gav retten lov til.

Hendes tidligere forlovede, 26-årige Jesper Jensen, tilstod i januar 2023 sin rolle i sagen. Han blev idømt 12 års fængsel.

Efter anklageren er det de tre forsvarsadvokaters tur til at komme med deres bemærkninger om strafudmålingen.

Det er endnu uvist, hvornår retten afsiger endelig dom.

/ritzau/