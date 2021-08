Anklager kræver bøder for brud på opholdsforbud betalt

Anklagemyndigheden kræver tre tiltalte dømt for brud på opholdsforbud på Islands Brygge, og forlanger dem idømt bøde på 2500 kroner.

Bødeforlæggene blev udskrevet den 26. april 2020. Opholdsforbuddet var trådt i kraft den 25. april.

De tre tiltalte blev sigtet, da de gjorde stop i zone med opholdsforbud.

I byretten blev de tre frifundet for, at skulle betale bøderne på 2500 kroner, men det blev anket af Statsadvokaten.

De tre personer blev frikendt, da byretten vurderede, at der var mulighed for, at de tre tiltalte ikke havde været opmærksomme på, at der var opholdsforbud på Islands Brygge.

Det er tre separate sager, men de bliver afviklet samlet.

Til den ny retssag kommer anklagemyndigheden ikke med så meget nyt, forklarer senioranklager Rikke Jensen.

- Vi kommer med nogle presseklip, da dommeren sidste gang ikke mente, at Københavns Politi havde løftet bevisbyrden, fordi vi blandt andet ikke havde gjort opmærksom på, hvor meget det her blev omtalt i medierne, siger hun.

Anklageren mener, at byretten "ramte den forkert" ved at frifinde de tiltalte, og den nye sag i Østre Landsret er "en ommer".

- Du skal jo kun have optrådt uagtsomt, før du kan blive dømt i de her sager, og hvis man godt vidste, at der kunne komme opholdsforbud, så har man en forpligtigelse til at orientere sig, siger hun.

Sonja Toft, der er forsvarsadvokat for en af de tiltalte, stiller sig derimod uforstående over, at sagen over hovedet blev anket.

- Jeg er jo en økonomisk bevidst samfundsborger, at man bruger penge på det her, stiller jeg mig meget undrende overfor, det er for mig ubegribeligt, og jeg forstår det overhovedet ikke.

- Jeg kan heller ikke se, at det skal have andet formål, end at politiet får lidt succes, siger hun.

Sonja Toft forventer ikke, at byrettens dom bliver ændret.

- Jeg forventer virkelig frifindelsen fra byretten stadfæstet. Jeg synes dommen er velunderbygget, velformuleret og til at forstå, siger hun.

Jytte Lindgård, der er forsvarsadvokat for to af de tiltalte, er helt på linje med Sonja Toft.

- Jeg forventer en stadfæstelse.

- Personligt synes jeg ikke, det er rimeligt, at sagen er anket. Jeg har fornemmelsen af, at der er andre sager, hvor man end ikke har givet bøde, siger hun.

/ritzau/