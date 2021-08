Anklager kræver fængsel og millionbøde for udnyttelse af chauffører

En direktør, en bestyrelsesformand og to ledende medarbejdere i transportfirmaet Kurt Beier Transport A/S står til ubetinget fængsel i tre år.

Desuden skal virksomheden idømmes en bøde på 5,5 millioner kroner.

Det er kravet fra anklager Mads Bjerg Olesen tirsdag formiddag i Retten i Sønderborg, hvor straffesagen, som begyndte i maj, nærmer sig sin afslutning.

De tiltalte er direktør Karsten Beier, bestyrelsesformand Gitte Beier og to ledende medarbejdere.

De anklages for åger af særlig grov beskaffenhed. Det kan oversættes til grov økonomisk udnyttelse.

Det var ifølge anklagemyndigheden 30 chauffører fra Sri Lanka og Filippinerne, der blev udnyttet.

De var ansat i virksomhedens polske datterselskab. Men anklagemyndigheden mener, at de reelt arbejdede i Danmark og boede under meget spartanske forhold i en chaufførlejr i Padborg.

Chaufførerne blev aflønnet med op til 7900 kroner om måneden. Men de skulle ifølge anklageren reelt have haft op mod 35.000 kroner om måneden.

På den baggrund mener Mads Bjerg Olesen, at virksomheden har haft en uberettiget økonomisk vinding ved at underbetale chaufførerne.

- Der er tale om en systematisk, professionel udnyttelse af chauffører fra tredjelande gennem en længere periode. Det har givet en økonomisk berigelse i millionklassen for virksomheden, lyder det fra anklageren.

Det var Fagbladet 3F, der i slutningen af 2018 fik sagen til at rulle, da man offentliggjorde billeder af indkvarteringsforholdene for chaufførerne.

Politiet efterforskede i første omgang transportvirksomheden for overtrædelse af straffelovens paragraf om menneskehandel.

Det endte dog med, at der ikke blev rejst tiltale for menneskehandel, men derimod for åger af særlig grov beskaffenhed, for brud på udlændinge- og byggeloven.

De tiltalte har alle nægtet sig skyldige. De har henvist til, at de udenlandske chauffører har været ansat af det polske datterselskab, og at de er blevet aflønnet i overensstemmelse med polske løn- og ansættelsesforhold.

Efter anklagerens afsluttende bemærkninger er det nu de tre forsvareres tur.

Derefter skal dommeren og de to domsmænd votere og afgøre sagen. Der ventes dom i sagen 25. august.

/ritzau/