Anklager kræver fængsel på livstid: Mia var et værgeløst offer

Thomas Thomsen kræves af anklageren idømt fængsel på livstid for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

I byretten blev den 38-årige mand idømt forvaring, men specialanklager Emil Stenbygaard argumenterer i landsretten for, at livstidsfængsel er den rette straf.

Han mener, at omstændighederne omkring drabet vidner om en vis forudgående planlægning og en særlig hensynsløshed.

Omstændigheder, som efter anklagerens mening skal få de tre dommere og ni nævninger til at idømme landets strengeste straf.

Emil Stenbygaard peger på, at den tiltalte to nætter i træk kørte rundt i Aalborgs gader, inden han en tidlig søndag morgen i februar 2022 samlede Mia Skadhauge Stevn op.

Han peger også på, at den tiltalte havde slået bilens gps-tracker fra og slukket sin telefon.

Den 22-årige sygeplejerskestuderende var ifølge anklageren et værgeløst offer.

Den retsmedicinske undersøgelse af ligdelene viser, at kvinden havde en promille på 1,78.

- Hun sad i en fremmed bil med en fremmed mand på førersædet og blev kørt til et for hende ukendt og øde sted, siger anklageren.

Fængsel på livstid er som udgangspunkt fængsel resten af livet.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage argumenterer for, at der fastsættes en tidsbestemt straf.

Advokaten mener, at 16 års fængsel vil være passende.

- Der skal endog rigtig meget til, før man kan udmåle fængsel på livstid. Det er ikke der, vi er, i den her sag, siger hun.

- Det er en helt forfærdelig sag og en helt forfærdelig forbrydelse, der er begået. Ingen tvivl om det. Men den rette straf er en tidsbestemt straf. Hverken fængsel på livstid eller forvaring, siger Mette Grith Stage.

Mentalundersøgelsen er ligesom i byretten lagt frem i landsretten. Den viser, at den tiltalte har en personlighedsforstyrrelse.

Det fremgår, at den tiltalte har narcissistiske træk, er abnormt egocentreret og mangler empati og forståelse for andre menneskers følelser og behov.

Han har ifølge psykologers vurdering også en særlig vrede rettet mod kvinder.

Den tiltalte får mulighed for en sidste kommentar, inden dommere og nævninger trækker sig tilbage for at votere.

- Jeg har intet at tilføje, lyder det lavmælt fra den tiltalte.

Han har ikke vist nogen særlig reaktion og gjorde det heller ikke, da retsformanden onsdag formiddag læste skyldkendelsen op.

Den slog fast, at den 38-årige mand forsøgte at voldtage den 22-årige kvinde, inden han dræbte hende og parterede liget.

Der falder endelig dom i sagen torsdag klokken 10.

