Anklager kræver fængsel på livstid for partnerdrab overværet af børn

En 53-årig mand, der skød og dræbte sin 41-årige ekskone for øjnene af parrets to børn, står til fængsel på livstid.

Det er kravet fra specialanklager Mette Bendix, da hun onsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger i Retten i Aalborg.

- Det her er en af de sager, jeg har set, med allerflest grove omstændigheder, lyder det fra anklageren.

- Der er tale om en planlagt likvidering efter en årelang forfølgelse, og som udføres foran parrets to børn på seks og otte år, siger Mette Bendix.

Drabet fandt sted 17. september 2021 foran en opgang på Skelagervej i Aalborg.

Her skød og dræbte den 53-årige mand fra Herning den 41-årige ekskone for øjnene af parrets sønner.

Ud over drab er manden kendt skyldig i 34 gange at have brudt et tilhold mod at kontakte kvinden, som han blev skilt fra i 2017.

Han er desuden fundet skyldig i trusler og psykisk vold mod kvinden.

Anklageren mener, det er en skærpende omstændighed, at børnene blev vidne til drabet på deres egen mor.

- De to børn er mærket for livet.

- De har set deres egen mor blive dræbt lige foran dem af deres egen far. De har endda stået så tæt på, at den ene forsøger at slå fars hånd væk og desperat råber, for at få deres far til at lade være, siger Mette Bendix.

Anklageren mener, at omstændighederne omkring drabet er så grove, at drabet alene skal udløse fængsel i 14 år.

Dertil kommer besiddelse af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted, som ifølge anklageren er endnu en strafskærpende omstændighed.

Det gør, at hun sammenlagt kræver manden idømt fængsel på livstid.

Den tiltalte har erkendt at have skudt kvinden, men det var ifølge den tiltalte ikke hensigten, at hun skulle dø.

Manden har også erkendt, at han forinden havde placeret en gps-tracker på hendes bil, så han kunne følge hendes færden.

Han har forklaret, at forholdet til ekskonen blev forværret, fordi han ikke fik lov til at se børnene i det omfang, han ønskede.

Den tiltalte får mulighed for at få det sidste ord, inden retten trækker sig tilbage for at votere.

Det takker han ja til, hvorefter han ifører sig sine briller og læser op fra et stykke papir.

Han må flere gange stoppe for at rømme sig.

- Jeg beder ikke om nåde, jeg søger ikke medlidenhed. Jeg er her ikke for at vinde sagen, men for at vinde fred. Mest med mig selv, lyder det.

Forinden har hans forsvarsadvokat argumenteret for en straf på maksimalt 16 års fængsel.

Retten afsiger dom i sagen på tirsdag.

