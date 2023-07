Advokat kræver historisk høj godtgørelse til Field's-offers børn

En 46-årig mand var den første, der mistede livet, da en gerningsmand åbnede ild i butikscentret Field's sidste sommer.

Hans to mindreårige drenge så ham blive skuddræbt, og børnenes bistandsadvokat, Helle Hald, mener, at det skal udløse en høj godtgørelse.

- Det mener jeg, berettiger til en betragtelig kompensation, altså en godtgørelse for den psykiske smerte, som det helt naturligt har påført.

Konkret kræver hun en godtgørelse på 250.000 kroner til hvert barn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så mange penge er der ikke før blevet givet til efterladte, som har set deres kære blive dræbt.

- Det er et beløb, der ikke tidligere er tilkendt i praksis, siger Helle Hald.

Godtgørelsen er ikke udtryk for et økonomisk tab, de efterladte har haft. Det er derimod en kompensation, som kan udbetales for den krænkelse, det er at vide, at ens pårørende er død som følge af en anden persons handling.

Den 46-årige dræbte mand havde russisk statsborgerskab, men han var bosat i Danmark.

Han var i biografområdet tidligt om aftenen den 3. juli 2022 med sine drenge, da en gerningsperson trådte frem og skød ham to gange i brystkassen på få meters afstand.

Ramt af skud bevægede den 46-årige sig ind i slikområdet for at komme i skjul, har specialanklager Søren Harbo berettet.

- Den ene dreng løber og gemmer sig, den anden står og holder sig til hovedet resten af tiden, sagde Harbo i sidste uge i retten.

Yderligere to blev dræbt den pågældende dag. Det var en 17-årig dreng, der var på arbejde, og som blev skudt i biografområdet, samt en 17-årig pige, der var gæst i butikscentret. Hun blev skudt ved en rulletrappe i centret.

Derudover blevet flere andre såret.

Helle Hald er bistandsadvokat for 22 i Field's-sagen, og hun har rejst krav på vegne af dem alle. Gruppen dækker nærtstående til de dræbte, samt de personer, der ifølge anklageskriftet blev udsat for drabsforsøg, fareforvoldelse eller trusler.

Når man ser bort fra de to drenge, kræver Helle Hald 150.000 per person til de mennesker, der mistede en nærtstående i skyderiet. Det beløb er også over niveau.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har i hvert fald kun kunnet finde trykt retspraksis, hvor der er tilkendt godtgørelse på 130.000 kroner.

Men denne sag er "ekstraordinær og meget exceptionel", siger Helle Hald og henviser blandt andet til den store medieomtale.

- Det er også ekstra belastende for de efterladte. Derfor har jeg lagt mig på de 150.000 kroner som det altovervejende udgangspunkt, siger bistandsadvokaten.

Både forsvarer og anklager i sagen er enige om, at den 23-årige tiltalte var utilregnelig i gerningsøjeblikket på grund af sindssyge, og at han dermed ikke kan straffes med fængsel.

I stedet har parterne argumenteret for, at den unge mand idømmes en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Men utilregneligheden spiller ikke en rolle i forhold til eventuelle godtgørelser. Det redegjorde Helle Hald for på det seneste retsmøde.

- Selv om gerningsmanden i en sag ikke kan straffes på grund af utilregnelighed, kan han stadig stilles erstatningsretligt til ansvar, sagde hun fredag i retten.

Mens det er alle tre dommere i sagen, der afgør dommen, er det alene retsformanden - altså den juridiske dommer - der tager stilling til kravene om godtgørelse.

Der afsiges dom i sagen onsdag klokken 15.

/ritzau/