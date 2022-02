Anklager kræver højest mulige straf til ASMLA-medlemmer

Tre ledende medlemmer af bevægelsen ASMLA, der er kendt skyldige i spionage og terrorstøtte, skal straffes med den højest mulige straf - nemlig 12 års fængsel.

Det mener anklager Henrik Aagaard, der tirsdag i Retten i Roskildes retsbygning i Herfølge argumenterer for straffen.

- Det mener jeg ikke kan være mindre, når man ser på de forhold, vi har med at gøre, siger anklageren.

De tre mænd blev fredag kendt skyldige i at have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark og at have fremmet terror. Spionage kan maksimalt straffes med 12 års fængsel.

De tre mænd har fra Danmark indsamlet oplysninger om personer og iranske militære anliggender.

Ifølge anklageren gør det sagen særlig grov, at information om enkelte personer er blevet indsamlet og viderebragt.

- Der er sket udlevering af masser af oplysninger også om enkeltpersoner, hvis sikkerhed må være blevet kompromitteret. Der er jo også afgivet oplysninger om Irans militære anliggender, siger han.

ASMLA repræsenterer et arabisk mindretal i Iran. Det stammer fra regionen Khusistan omkring byen Ahvaz. Organisationen kæmper for selvstændighed og anses af regimet i Iran som terrorister.

De tre mænd blev fredag også kendt skyldige i at have fået mindst 15 millioner kroner og forsøgt at skaffe yderligere mindst det samme beløb fra en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Pengene gik til ASMLA's væbnede fløj, Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigade.

Anklageren lægger i proceduren vægt på beløbets størrelse som et skærpende element i sagen.

