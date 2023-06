Anklager kræver kartoffelchauffør fængslet

En dommer i Svendborg skal torsdag eftermiddag tage stilling til, om en 57-årig chauffør skal varetægtsfængsles, i forlængelse af at en stor mængde kartofler torsdag morgen blev tabt eller læsset af på Storebæltsbroen.

Hos Fyns Politi oplyser anklagerfuldmægtig Frederik Hald, at den 57-årig mand bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Det sker torsdag klokken 16.

Frederik Hald kan forud for retsmødet ikke oplyse, hvilke sigtelser der bliver gjort gældende i retten.

Tidligere torsdag har Fyns Politi imidlertid oplyst, at manden i første omgang blev sigtet for forsætligt at udsætte andres liv og førlighed for fare.

Det var et vidne på Storebæltsbroen, som ledte politiet på sporet af chaufføren. Vidnet så angiveligt, hvad der foregik på broen og fulgte efter lastbilen til Korsør, hvor politiet anholdt chaufføren.

Fyns Politi har ikke villet røbe, hvad vidnet har fortalt. Man vil ikke risikere, at eventuelle nye vidners forklaring vil blive påvirket.

Netop af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen vil Frederik Hald også bede dommeren i Svendborg om at afvikle torsdagens retsmøde for lukkede døre - altså uden adgang for offentligheden.

Anklageren fortæller, at sigtelsen mod chaufføren vil blive læst op, inden han vil komme med sin begæring om dørlukning.

/ritzau/