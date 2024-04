Anklager kræver mand idømt forvaring for drab i Kolding

Nytårsnat tilbage i 2023 blev en 26-årig mand fundet hårdt såret på Rendebanen i Kolding. Han var ramt af flere knivstik i ryggen og blev senere erklæret død på Kolding Sygehus.

Onsdag begynder retssagen om drabet ved Retten i Kolding, hvor en 36-årig mand er tiltalt for at have stukket manden med en kniv. Han nægter sig skyldig.

Retten skal vurdere, om manden har begået forbrydelsen, og om han er så farlig, at han skal idømmes forvaring, som anklagemyndigheden har nedlagt påstand om.

Ud over drab er manden desuden tiltalt for at have begået vold i gentagelsestilfælde kun 12 minutter inden, at drabet fandt sted på Rendebanen.

Her blev en mand på Akseltorv i Kolding blandt andet slået med knyttet hånd i ansigtet og derefter væltet omkuld.

Personer, der er dømt for alvorlig kriminalitet, kan idømmes forvaring, hvis de anses som at være særligt farlige. Det er en tidsubestemt straf.

Ifølge straffeloven kan en person idømmes til forvaring, hvis han eksempelvis findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse eller alvorlig voldsforbrydelse, og hvis retten vurderer, at han er til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, samt hvis forvaringen er nødvendig for at undgå lignende hændelser.

Politiet har tidligere oplyst, at man ikke kendte årsagen til de voldelige sammenstød. Det vil eventuelt komme frem i retten, hvis den 36-årige ønsker at afgive forklaring.

Han er tidligere kendt i retssystemet. For han har i forvejen en dom i en sag om vold og trusler mod sin kæreste. Her blev han i efteråret 2022 idømt ét år og otte måneders fængsel.

Derfor sad manden i fængsel den nat, hvor drabet fandt sted, men ifølge Kriminalforsorgen var manden på bevilliget udgang på tidspunktet for hændelsen.

Efterfølgende har Kriminalforsorgen oplyst i en pressemeddelelse, at der var tale om en fejl i sagsbehandlingen.

- Vi har efter en nærmere gennemgang af sagen konstateret, at der er begået alvorlige fejl i sagsbehandlingen, der vedrører den indsatte, som nu er sigtet for manddrab, lød det.

Der er ved Retten i Kolding planlagt retsmøder frem til 24. april.

