Anklager kræver trecifret millionbøde til Dan-Bunkering

Dan-Bunkering og Bunker Holding kræves idømt bøder på henholdsvis 319 og 81 millioner kroner i en sag om muligt brud på EU-sanktioner.

Det er kommet frem onsdag i Retten i Odense.

Direktør i Bunker Holding Keld Demant kræves idømt omkring to års fængsel.

Den usædvanlige sag nærmer sig sin afslutning i Retten i Odense, hvor anklager Anders Dyrvig Rechendorf tirsdag har fremsat strafpåstanden i sin procedure.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dan-Bunkering, Bunker Holding og den administrerende direktør Keld R. Demant er under anklage for at have overtrådt en EU-forordning, da der blev solgt 172.000 ton jetbrændstof.

Kunden var det russiske militær. Og brændstoffet havnede i Syrien, mener Bagmandspolitiet.

- Det siger noget om grovheden af denne her overtrædelse, at det er gået ind i tankene på russiske jagerfly, som på vegne af Assad har bombet oppositionen til Assad, siger anklager Anders Rechendorf.

Leverancerne fra havne især på Cypern og i Grækenland blev indledt i efteråret 2015. Netop på det tidspunkt gik det russiske luftvåben ind i borgerkrigen på præsident Assads side.

Retten i Odense har set dokumenter om transporter på tankskibene "Yaz" og "Mukhalatka", som angiveligt sejlede varerne til havnebyen Banias nær den base, som de russiske bombefly anvendte.

Siden 26. oktober er der afgivet en stribe vidneforklaringer, ligesom retten er blevet præsenteret for mails og aflytninger.

De anklagede nægter sig skyldige. De anede ikke, at brændstoffet blev sejlet til Syrien.

/ritzau/