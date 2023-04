Anklager kræver ubetinget fængsel for bestikkelse i ejendomsstyrelse

En tidligere kontorchef i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse står til ubetinget fængsel i ni måneder for at have modtaget bestikkelse.

Det er i hvert fald kravet fra specialanklager Jørn Thostrup i Retten i Holstebro onsdag eftermiddag.

Her er en omfattende sag om mandatsvig og bestikkelse i ejendomsstyrelsen gået ind i sin afsluttende fase.

Kontorchefen har ifølge anklagemyndigheden gjort sig skyldig i at have ladet sig bestikke med et køkken og en el-markise til sit sommerhus samt en vaskemaskine og en emhætte.

Varerne blev efter anklagemyndighedens opfattelse betalt af leverandører til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

De brugte ifølge anklageren Forsvarets egne tilgodehavender hos dem til bestikkelsen af to ansatte i ejendomsstyrelsen - kontorchefen og en projektleder.

Sagen mod sidstnævnte er blevet udskilt grundet sygdom.

Udover kontorchefen skal en tidligere indehaver af et køkkencenter ifølge anklageren straffes med ubetinget fængsel i halvandet år.

Han har efter anklagemyndighedens opfattelse gjort sig skyldig i at have ydet bestikkelse i form af køkkener og betaling for en række varer, som de to forsvarsansatte uberettiget fik leveret.

Også to andre leverandører til ejendomsstyrelsen kræves straffet.

Det gælder en direktør i et elinstallationsfirma og indehaveren af en malerforretning.

De kræves idømt betinget fængsel i fire måneder, ligesom de to firmaer står til bøder på henholdsvis 800.000 kroner og 400.000 kroner.

Specialanklager Jørn Thostrup mener, at kontorchefen og de tre erhvervsdrivende har begået "alvorlig samfundsskadelig kriminalitet".

- Danmark ligger lavt, når det gælder bestikkelse. Det skal vi gerne blive ved med for at opretholde vores samfundsstruktur.

- Derfor er der behov for, at retten slår hårdt ned på sager om bestikkelse, siger anklageren i sine afsluttende bemærkninger.

Anklageren mener, at svindlen har været systematisk og velorganiseret og er foregået over en årrække fra 2013 til 2019.

Lovovertrædelserne menes at være aftalt mellem de to forsvarsansatte og tre erhvervsdrivende.

Formålet har for de involverede virksomheder været at sikre og udbygge leverandørforholdet til ejendomsstyrelsen.

Taberen har efter anklagerens opfattelse været skatteyderne, som er endt med at betale for designermøbler, hårde hvidevarer, køkkener og haveudstyr til de forsvarsansattes private brug.

Alle tiltalte i sagen har nægtet sig skyldige.

Den tidligere projektleder har til politiet forklaret, at han blot fulgte den hidtidige praksis.

- Alle kendte til det. Det var sådan det foregik. Det vidste alle, har han forklaret, da han blev afhørt af politiet.

I 2020 blev to tidligere ansatte i ejendomsstyrelsen ved Retten i Viborg idømt henholdsvis to års ubetinget fængsel og tre måneders betinget fængsel i en lignende sag.

Den aktuelle sag i Holstebro fortsætter torsdag med forsvarsadvokaternes afsluttende bemærkninger.

Der ventes dom i sagen i starten af maj.

/ritzau/