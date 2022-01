Anklager kredser om Paludan-planer i terrorsag

Under anklager Anders Larssons afhøring af en 23-årig terrortiltalt torsdag i Københavns Byret er det store fokuspunkt Rasmus Paludan.

På den 23-åriges telefon fandt politiets efterforskere en lang række beskeder omhandlende Paludan. Beskederne udvekslede han med en 40-årig kvindelig medtiltalt.

- Der skal ikke handles til hans demonstration, men der hvor han mindst forventer det, skrev den tiltalte kvinde til den 23-årige mand.

Den 40-årige kvinde er sammen med to 23-årige mænd tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet.

Ved en ransagning af en af de tiltalte mænds hjem fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram.

Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte havde i sinde at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer.

I en af beskedsamtalerne mellem den 40-årige kvinde og en af de 23-årige mænd, gør han det klart, at han ønsker "at få ram" på Paludan, hvilket anklageren spørger ind til.

- Man skal tage kampen op mod Paludan. Jeg kørte rundt efter ham for at tage koranen fra ham. Jeg havde et islamisk flag med for at provokere ham, siger den tiltalte og understreger, at han ikke ønskede at skade Paludan fysisk.

- Det skal ikke tages bogstaveligt. Jeg skrev det, fordi jeg var oppe at køre.

Den tiltalte var også interesseret i Paludans adresse.

- Jeg spurgte efter Paludans adresse, for jeg havde tænkt mig at begå hærværk. Jeg ville smadre hans ruder.

Under afhøringen af den tiltalte, er der opstået en speciel situation, da politiet har afbrudt retsmødet med beskeden om, at den kvindelige tiltalte er smittet med corona. Derfor har retsformanden besluttet at aflyse retsmødet.

Sagen fortsætter den 31. januar, og der ventes at falde dom i starten af februar.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldige.

/ritzau/