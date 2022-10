Anklager løslader endnu en mand i drabssag fra Christiania

I forbindelse med et grundlovsforhør fredag har anklagemyndigheden valgt at løslade en 31-årig drabssigtet mand.

Manden blev anholdt torsdag og sigtet for drabet på en 23-årig mand, som onsdag eftermiddag blev skudt to gange i hovedet på Pusher Street på Christiania. Offeret befandt sig i en hashbod nær caféen Abegrotten.

Allerede natten til torsdag anholdt politiet en 29-årig mand, som blev sigtet i sagen. Han blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør torsdag eftermiddag.

Men i forbindelse med fredagens grundlovsforhør oplyste anklagemyndigheden, at den 29-årige var løsladt fredag formiddag klokken 10.48.

Det var egentlig anklagemyndighedens plan at kræve den 31-årige varetægtsfængslet for drabet. Men noget har fået anklagemyndigheden til at ombestemme sig i sidste øjeblik.

Grundlovsforhøret var gået i gang, og anklagemyndigheden havde bedt dommeren om at afholde retsmødet for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskningen.

Hvad der herefter nøjagtig er foregået, er hemmeligt, da det ikke er tilladt at referere fra lukkede retsmøde.

Normalt foregår et grundlovsforhør på den måde, at anklagemyndigheden fremlægger det materiale, som politiet har tilvejebragt under efterforskningen, og den sigtede får mulighed for at forklare sig.

Herefter vil anklageren typisk komme med en begæring om varetægtsfængsling, som dommeren så skal tage stilling til.

- Jeg kan ikke gå ind i, hvad der er kommet frem på grund af de lukkede døre, men anklageren har valgt at løslade den sigtede, fortæller efterforskningsleder Knud Hvass.

Både den 31-årige og den 29-årige er fortsat sigtede i sagen. Når der først er rejst en formel sigtelse for en alvorlig forbrydelse som manddrab, skal sagen nemlig igennem en række procedurer inden for anklagemyndigheden, før sigtelsen eventuelt vil kunne droppes.

I Knud Hvass' afdeling for organiseret kriminalitet fortsætter efterforskningen af drabet. Politiet er interesseret i at høre fra vidner, som ikke allerede har talt med ordensmagten.

