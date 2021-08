Anklager: Messerschmidt vidste han skrev under på falsk kontrakt

Under anklagerens procedure i sagen mod folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) har han ikke meget tilovers for Messerschmidts forklaring om, at han ikke vidste, at han skrev under på en falsk kontrakt med Color Hotel Skagen.

Kontrakten er udløseren for en tiltale for dokumentfalsk. På kontrakten har DF's administrationschef Jeanie Nørhave skrevet under for Color Hotel Skagen og Morten Messerschmidt for EU-partiet Meld.

Kontrakten er brugt som dokumentation for, at der blev afholdt en EU-konference i august 2015, der så kunne få EU-støtte. En EU-konference, som ifølge anklagemyndigheden, der kræver mindst seks måneders fængsel til Messerschmidt, ikke fandt sted.

Morten Messerschmidt har forklaret, at han skrev under på mange papirer uden at læse dem. Ikke mindst når de blev forelagt ham af hans betroede, personlige assistent Søren Peter Jensen.

- Vi har hørt meget om, hvordan tiltalte skriver under i blinde på ting, som folk, han stoler på, lægger foran ham. Man får en fornemmelse af, at han intet ser.

- Men han er jo ingen maskine, zombie eller har bind for øjnene. Jeanie Nørhaves navn står lige ved siden af, hvor han har skrevet under, siger anklager Andreas Laursen i retten og fortsætter:

- Alene at orientere sig om, hvor man skal skrive under, betyder, at man danner sig et overblik over, hvad der står på kontrakten.

Jeanie Nørhave har forklaret, at Søren Peter Jensen en dag kom ind på hendes kontor og bad hende om at skrive under på papirer, der var "rent formalia".

- Man får en klar fornemmelse af, at det sker for at snyde Jeanie til at skrive under, siger Andreas Laursen.

Morten Messerschmidt har forklaret, at det muligvis er en fejl med kontrakten. At Color Hotel Skagen fejlagtigt var skrevet ind som "service provider", men at der skulle have stået DF. Og at Jeanie Nørhaves underskrift derfor var helt naturlig.

I en mail sendt fra Søren Peter Jensen er Color Hotel Skagen dog specifikt nævnt som "service provider". Ifølge anklagemyndigheden må han derfor være "fuldstændigt bevidst om", hvem denne "service provider" var.

Anklageren siger samtidig, at han anser det for usandsynligt, at Søren Peter Jensen af egen drift skulle have lavet en falsk kontrakt og fået Morten Messerschmidt til at skrive under.

- Tiltalte skiver under, fordi kontrakten er, som han gerne vil have den.

- Søren Peter Jensen er hans hjælper, arbejder kun for tiltalte og har gjort det siden 2007.

- Det er umuligt at forestille sig, at Søren Peter Jensen laver en eller anden tosset, autonom handling og skriver ting ind, der ikke er aftalt med tiltalte, siger anklageren.

/ritzau/