32-årig sigtet for Meng-drab skal i retten på onsdag

På onsdag den 17. maj er der retsmøde i sagen mod en 32-årig mand, der sidder varefængslet for bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Det er anklagemyndigheden, der har anmodet om retsmødet, fordi den vil have fængslingsgrundlaget udvidet.

Med andre ord vil anklagemyndigheden have en dommer til at vurdere, om den har tilstrækkeligt stærke beviser til at få den 32-årige varetægtsfængslet også for andre sager.

I slutningen af april blev sigtelsen mod den 32-årige udvidet, så han foruden bortførelse og voldtægt af den 13-årige pige også sigtes for et overfald og voldtægtsforsøg på en efterskoleelev i Sorø sidste år samt for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng.

17-årige Emilie Meng forsvandt fra Korsør Station i juli 2016, da hun var på vej hjem fra en bytur med veninder.

Den 32-årige har delvist erkendt sigtelsen om bortførelse og voldtægt af den 13-årige. Det er uvist, hvad han erkender, og hvad han bestrider. Pigen blev frihedsberøvet lørdag den 15. april, efter at hun havde færdiggjort sin avisrute, til hun blev fundet af politiet lidt over et døgn senere.

Han nægter sig skyldig i de øvrige sigtelser, har hans forsvarsadvokat, Karina Skou, oplyst.

Den 32-åriges varetægtsfængsling i bortførelsessagen stod oprindeligt til at udløbe torsdag den 11. maj. Men tirsdag oplyste Karina Skou til Ritzau, at han frivilligt går med til at lade sin fængsling forlænge.

Dermed er torsdagens retsmøde aflyst.

Specialanklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyste desuden i den forgangne uge, at selv hvis der blev et retsmøde, ville anklagemyndigheden ikke bede dommeren om at udvide fængslingsgrundlaget til at omfatte de nye sigtelser.

Hun ønskede ikke at sige, hvorfor anklagemyndigheden endnu ikke ønskede en dommers vurdering af de nye sigtelser. Bluhm oplyste dog, at inden hvert retsmøde tager anklagemyndigheden stilling til, hvad der skal præsenteres.

Anklagemyndigheden vil på onsdag anmode retten om, at retsmødet holdes for lukkede døre.

Hvis dommeren følger den anmodning, vil det ikke være muligt for pressen og offentligheden at få oplyst, hvad den 32-årige eventuelt selv måtte forklare i retsmødet, og hvilke beviser politiet mener at have imod manden.

