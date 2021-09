Anklager opgiver at anke sag mod Kurt Beier Transport

Statsadvokaten i Viborg dropper at anke sag mod transportfirmaet Kurt Beier Transport A/S.

- Der er ikke rimelig udsigt til, at landsretten vil komme frem til et andet resultat, skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Ved Retten i Sønderborg blev firmaet og direktør Karsten Beier idømt bøder for viden om en ulovlig chaufførlejr, men frifundet for udnyttelse af chauffører.

Direktøren blev idømt en bøde på 25.000 kroner for at have haft viden om, at en lejren var ulovligt opført.

Det kostede også selskabet en bøde på 100.000 kroner.

Sagen startede, da billeder af udenlandske chauffører, der boede i containere og lastbiler i lejren i Padborg, gik landet rundt i oktober 2018.

Billederne udløste stor furore, og transportvirksomheden Kurt Beier A/S blev i første omgang efterforsket for mulig menneskehandel. Tiltalen blev dog nedjusteret til åger.

