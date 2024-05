Anklager opgiver at komme til bunds i sag om læk fra byråd

Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi har besluttet at standse efterforskning i sag om lækkede oplysninger fra et lukket byrådsmøde i Frederikshavn Kommune.

I en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi oplyser specialanklager Stephen Pedersen, at der ikke er udsigt til en opklaring af sagen, og derfor lægges efterforskningen nu ned.

Det var kommunaldirektør Thomas Eriksen, som i april meldte sagen til politiet. Det skete, efter at fortrolige oplysninger om nogle forhold på havnen i Frederikshavn angiveligt var blevet lækket til et medie.

Mistanken byggede på en anmodning om aktindsigt i nogle bilag i sagen, hvis eksistens ikke var offentlig kendt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stephen Pedersen fortæller i pressemeddelelsen, at efterforskningen har vist, at 67 personer havde adgang eller kendskab til oplysningerne. Og spørgsmålet var så, hvem af disse der stod bag lækket.

Og her har efterforskerne løbet panden mod en mur. Efterforskningen har nemlig vist, at oplysningerne med stor sandsynlighed er videregivet mundtligt.

- Det betyder, at selv hvis politiet kunne bevise, at der har været en telefonsamtale mellem modtageren af oplysningerne og én eller flere af de personer, der havde adgang til oplysningerne, så er det vanskeligt at føre bevis for, at der faktisk er videregivet fortrolige oplysninger i den pågældende telefonsamtale, siger Stephen Pedersen i pressemeddelelsen.

Skulle der komme nye oplysninger af betydning for sagen, kan Nordjyllands Politi vælge at genoptage efterforskningen.

/ritzau/