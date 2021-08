Anklager opgiver sag mod mor i sag om medicindrab

Der var ikke tale om en forbrydelse, da en multihandicappet kvinde døde i 2019.

Det mener anklagemyndigheden, efter at eksperter i Retslægerådet har set nærmere på dødsårsagen.

Og det har ført til, at påtalen mod kvindens mor er opgivet.

- Retslægerådet mente ikke, at der var fornødent grundlag for at tro, at hun var død af en overdosis, siger senioranklager Bente Schnack.

Moren, der er i 50'erne, blev noget opsigtsvækkende varetægtsfængslet i februar sidste år for drab på datteren begået mere et et år forinden.

Anklagen lød dengang, at hun skulle have slået sin datter ihjel med en medicinforgiftning. Det skulle være sket, ved at hun gav hende 80 gange den normale dosis af det muskelafslappende præparat Lioresal.

Datteren døde om morgenen den 31. januar 2019.

Moren sad ikke fængslet længe i sagen. Efter nogle dage blev hun løsladt igen, men sigtelsen for drab blev opretholdt, og hun var med andre ord stadig mistænkt for medicindrabet.

Den anklage har hun ikke længere hængende over sig.

I sommer blev anklagen mod moren nemlig opgivet, fortæller senioranklager Bente Schnack.

Retslægerådet er en instans under Justitsministeriet, og det består af 12 læger med forskellige specialer.

Rådet kan eksempelvis afgive lægevidenskabelige udtalelser i forbindelse med retssager - ofte er der tale om mentalvurdering af tiltalte i straffesager, hvor det vurderes, om de er egnet til almindelig fængselsstraf, eller om der bør komme andre foranstaltninger på tale.

I denne sag har Retslægerådet vurderet årsagen til datterens død.

