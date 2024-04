Anklager ser muligt æresrelateret motiv bag drabsforsøg på kollegie

En 19-årig mand kom alvorligt til skade, da der udbrød brand på et kollegieværelse i Grenaa for godt et år siden.

Han blev forbrændt på en fjerdedel af kroppen og var i overhængende livsfare.

Torsdag er det retslige efterspil indledt ved Retten i Randers.

En 26-årig mand med syrisk baggrund er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 19-årige ved at have sat ild til kollegieværelset.

Forinden skal den 26-årige ifølge anklagen have forsøgt at stikke sin egen søster i halsen og i nakken med en saks.

Det lykkedes dog ikke, idet hun vægrede for sig med hænderne.

Den tiltaltes søster boede på kollegiet og var angiveligt kæreste med den 19-årige mand, lyder det fra specialanklager Birgitte Ernst.

Anklageren kommer torsdag med sin forelæggelse af sagen i retten, hvor tre dommere og seks nævninger behandler sagen.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at motivet for forbrydelserne kan være æresrelateret.

Det fremgår af anklageskriftet, at forbrydelserne er helt eller delvist begrundet i tro, etnisk oprindelse eller seksuel orientering.

At det er tro, der efter anklagerens opfattelse er på spil, efterlader afhøringen af den tiltalte ingen tvivl om.

Anklageren spørger gentagne gange ind til den tiltaltes tro.

Den mørkhårede mand med det sorte skæg svarer, at han er muslim.

Under grundlovsforhøret oplyste han selv, at han er muslimsk gift, refererer Birgitte Ernst.

Det husker den tiltalte ikke længere at have sagt.

- Lige præcis der var jeg i chok. Jeg var traumatiseret, lyder det fra den tiltalte.

Han afviser således, at han er muslimsk gift, ligesom han afviser at have forsøgt at dræbe den 19-årige mand og forsøgt at stikke sin søster med en saks.

Manden har en helt anden udlægning af hændelserne 14. marts 2023.

Han forklarer, at han den pågældende aften forsøgte at komme i kontakt med søsteren. Da hun ikke svarede hans opkald, mødte han op ved kollegiet.

Her hævder han at have set en mand, han ikke kendte, der angiveligt var ved at voldtage søsteren.

Det fik ham til at slå løs på manden for at beskytte søsteren. Han erkender sig således skyldig i vold.

Han afviser blankt at have forsøgt at stikke sin egen søster med en saks.

- Det kunne jeg aldrig gøre, lyder det.

Den tiltalte har ikke nogen forklaring på, hvorfor der udbrød brand i lejligheden.

21 vidner er indkaldt til at afgive forklaring i sagen, og der ventes dom i maj.

/ritzau/