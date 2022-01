Anklager: Svindelsag om millioner skader døves vilkår

Rejser til Italien, Israel, De Kanariske Øer og andre steder. Fede middage. Og ikke mindst millionlønninger.

Det var ifølge anklagemyndigheden fire mænds udbytte i en sag om groft bedrageri.

I regi af en stribe selskaber førte mændene i alt ti kommuner bag lyset i forbindelse med bevillinger til tolkning for døve, hævdes det.

- Et luksusliv på det offentliges regning gennem fire år, konkluderer anklager Magnus Petersen torsdag i Retten på Frederiksberg, som har behandlet sagen siden efteråret.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tiltalte, der er hørehæmmede, nægter sig skyldige. I retslokalet kigger de opmærksomt på to tolke, der med hænderne oversætter, hvad der bliver sagt.

Torsdag er der ikke flere dokumenter og afhøringer. I sin afsluttende tale til dommere og domsmænd skærer anklageren ind til benet:

14 selskaber. 28 ansatte. 532 fakturaer. Næsten 30 millioner kroner.

- Tallene afspejler, hvordan de tiltalte systematisk støvsugede de offentlige kasser gennem fire år, siger Magnus Petersen.

Misbruget skete, lyder påstanden, fordi mulighederne i lov om kompensation til handicappede i erhverv blev udnyttet groft.

Meningen med loven er at sikre handicappede lige vilkår med andre på arbejdsmarkedet. I flere selskaber blev der ansat døve, men regningerne for den tegntolkning, de fik, var skudt langt over målet. Ofte blev der slet ikke tolket, eller også skete det kun i begrænset omfang, hævdes det.

- Misbrug af tillid er det gennemgående tema i denne sag, siger anklager Magnus Petersen.

For det første blev de ansatte døve ført bag lyset. For selskaberne havde aldrig en reel drift.

- Det var fiktive arbejdspladser skabt med det formål at få penge fra godtroende kommuner, siger anklageren.

For det andet blev også kommunernes tillidsfulde administration udnyttet, hævder han og peger på en generel konsekvens for andre døve:

- De tiltalte har på ingen måde skabt bedre vilkår på arbejdsmarkedet for døve. Tværtimod har de skabt sværere forhold. Tilliden i kommunerne er væk. De har skabt dårligere muligheder for at skaffe bevillinger, siger anklageren.

De bedragne kommuner er blandt andre København, Frederiksberg, Gentofte, Brøndby og Glostrup. I flere tilfælde blev to kommuner faktureret for samme ydelse.

Ungdomsbladet Visualis fra Danske Døves Ungdomsforbund gav opskriften i 2012 under overskriften: "Den ultimative guide til ekstra penge".

Anklageren afviser et udsagn fra de tiltalte om, at de handlede i god tro blandt andet på baggrund af en mail fra en ansat i Københavns Kommune i 2014.

Kravet er fængsel i tre år til de to mænd, der er tiltalt for bedrageri for henholdsvis 4,5 og 5,2 millioner kroner. En tredje tiltalt står til fire år for 19,9 millioner, mens den sidste med en tiltale for 27 millioner bør have fængsel i fire et halvt år, lyder det.

I næste uge får forsvarerne ordet for at argumentere for frifindelse.

/ritzau/