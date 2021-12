Anklager tilfreds: Dom i kvotesag sender klart signal

Historisk dom slår ifølge anklager fast, at det er ulovligt at omgå kvoteregler ved hjælp af stråmænd.

Storfiskeren Henning Kjeldsen og otte andre personer blev fredag dømt ved Retten i Holstebro for omfattende snyd med fiskekvoter.

De blev idømt bøder på samlet set 77 millioner kroner, ligesom det ulovlige udbytte - der opgøres til 162,5 millioner kroner - skal konfiskeres.

Sagen blev ført af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale Bagmandspolitiet.

Her er specialanklager Ane Kallmayer Bach tilfreds med dommen, som efter anklagerens mening sender et signal til andre fiskere:

- Dommen sender et signal om, at det er meget alvorligt at overtræde reglerne om kvotekoncentration. Det er de regler, der skal sikre mod, at enkelte fiskere sidder på de fleste kvoter.

- Vi er meget tilfredse, vi fik stort set det, vi gik efter. Nu er det slået fast, at det er ulovligt at omgå kvotereglerne ved stråmandsvirksomhed, siger anklageren efter domsafsigelsen.

Henning Kjeldsen blev dømt for at have omgået kvotereglerne gennem årene fra 2013 til 2019.

Retten fandt det bevist, at den 58-årige fisker fra Skagen har været den reelle ejer af en række fiskeriselskaber, som på papiret var ejet af syv medtiltalte.

Selskaberne blev anvendt til, at fiskeren kunne erhverve flere fiskekvoter end det var tilladt.

- Det har været en stor sag med en omfattende efterforskning. Den er den største sag om overtrædelse, jeg er bekendt med inden for erhvervsfiskeriet, siger anklageren.

De tiltalte blev fundet skyldige i stort set alle anklager oplistet i det omfattende anklageskrift.

Det var Henning Kjeldsen, der organiserede og satte svindlen i værk sammen med sin revisor og advokat.

Og stråmændene medvirkede til at føre det ud i livet, konkluderer retten.

En af de tiltalte blev ikke straffet grundet sin unge alder.

Mens de tiltalte blev fundet skyldige efter anklageskriftet, valgte retten dog, at Henning Kjeldsen samt de to rådgivere fortsat kan udøve deres erhverv.

Det var ellers et krav fra anklagemyndighedens side, at de tre personer skulle fratages retten til at være henholdsvis erhvervsfisker, advokat og revisor.

- Det er i sidste ende op til retten at bestemme, og her har man så valgt ikke at følge vores påstand. Det har vi noteret os. Det vigtigste er, at der er sket domfældelse for alle de tiltalte og i fuldt omgang, siger Ane Kallmayer Bach.

Dommen blev øjeblikkeligt anket af alle de tiltalte. Det vides endnu ikke, hvornår landsretten skal behandle sagen.

/ritzau/