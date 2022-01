Anklager: Tiltalt for trafikdrab kørte som på en gokartbane

- Vores trafikkultur baserer sig på tillid. Tillid til, at vores medtrafikanter kører efter reglerne. Og tillid til, at vi kan sende vores børn ud og regne med, at de kommer hjem igen.

Sådan indleder anklager Emilie Jønsson tirsdag sin procedure i en sag, hvor en 24-årig mand sidder tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Den 24. juni sidste år kørte han 19-årige Emilie Hansen ihjel på Amager.

På anklagebænken sidder tre medtiltalte - en 18-årig kvinde og to mænd på 24 år og 25 år. De er alle tiltalt for at have flygtet fra ulykkesstedet og dermed ikke være kommet en nødstedt til undsætning.

Det er især den 24-årige førers kørsel, anklageren fokuserer på.

- Den tiltalte var ligeglad med reglerne, og han ville vise sig frem. Det er en adfærd, som vi som samfund ikke kan acceptere, siger anklageren.

- En 56 sekunder lang video viser, hvordan den tiltalte suser gennem svingene, som var det en gokartbane.

I retssal 1 i Københavns Byret er familie og venner til de tiltalte mødt op. Det samme er pårørende til Emilie Hansen.

Det var natten efter sankthansaften, at 19-årige Emilie Hansen kom cyklende i vejkrydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager, da den 24-årige kom kørende over for rødt og tog livet af Emilie.

Den 24-årige mand, som kørte bilen, har forklaret, at han ikke vidste, han havde ramt en person.

Det understreger hans forsvarer, Mette Maria Lorentzen, tirsdag i retten.

- Han så ikke Emilie Hansen. Det er ikke et forsøg på at opdigte noget.

De tre medtiltalte forklarede det stik modsatte. De var ikke i tvivl om, at en person var blevet påkørt.

Forud for påkørslen havde han kørt med 93 kilometer i timen i en byzone. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor hurtigt han kørte, da Emilie blev påkørt.

Tidligere i sagen er det kommet frem, at han kørte over for rødt to gange og ikke havde et gyldigt kørekort.

Han er også blevet dømt i en række sager omhandlende færdselsovertrædelser.

Under retsmødet blev det endegyldigt besluttet, at den 18-årige tiltalte kvinde skal mentalundersøges. Dermed skal sagen mod hende køre særskilt.

For de tre tiltalte mænd ventes der at falde dom tirsdag eftermiddag.

/ritzau/