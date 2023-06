Anklager: Tiltalt vendte igen og igen tilbage til drabet

Må en række lydoptagelser af samtaler mellem en PET-agent med kodenavnet "Frank" og den tiltalte bruges i sagen om drabet på den gravide Louise Borglit?

Det spørgsmål skal Retten i Glostrup tage stilling til i sagen mod den 29-årige mand, som er tiltalt for at have dræbt 32-årige Louise Borglit i Elverparken i Herlev i november 2016.

Agenten har i sagen været indsat i et fængsel sammen med den 29-årige og deres samtaler er blevet optaget og afspillet i retssagen.

Det er første gang, at en dansk domstol skal afgøre, om en usædvanlig infiltration som den må bruges som bevis.

Centralt går striden på, om samtalerne har karakter af afhøringer, og den tiltalte derfor ikke er blevet afhørt med en sigtets rettigheder. Den mistænkte skal blandt andet informeres om sin ret til ikke at udtale sig.

Men lytter man til specialanklager Bo Bjerregaard er ingen af optagelserne afhøringer.

- Tiltalte kunne lige så godt være kommet med lignende udtalelser til en ven på en bar eller til en cellekammerat.

- Det er ikke afgørende, om det er en politimand og ikke en civil eller en anden kriminel, som tiltalte udtaler sig til, siger anklageren.

Både han og forsvarer Christina Schønsted kommer tirsdag i retten med deres argumenter for og imod at bruge optagelserne som bevis i sagen.

- Det er mit helt overordnede synspunkt, at de afhøringer, vi har hørt, helt klart har karakter af en afhøring, siger forsvareren.

Hun kræver, at både lydoptagelserne, en video af en gårdtur og "Franks" forklaring i retten skal udgå af sagen.

Spørgsmålet afgør retten først 30. juni.

Retssagen begyndte i starten af maj, og det var planen, at dommen skulle falde 23. juni. Men Østre Landsret har afgjort, at Retten i Glostrup først skal afklare, om lydoptagelserne må indgå som bevis, inden sagen kan fortsætte.

Efter anklagemyndighedens opfattelse har lydoptagelserne karakter af en tilståelse.

Det er forsvarer, Christina Schønsted, uenig i, og den 29-årige nægter sig skyldig. Forsvareren mener, at udtalelserne på optagelserne er givet under falske omstændigheder.

Hun peger også på, at de ifølge hende ulovlige afhøringer burde være stoppet langt tidligere.

- Selv om (tiltalte, red.) adskillige gange siger til Frank, at han ikke har noget med drabet i Elverparken at gøre, bliver Frank ved og ved med at stille ham spørgsmål i tre uger, siger forsvareren.

Bo Bjerregaard påpeger derimod, at "Frank" og den tiltalte under 20 samvær talte om drabet på Louise Borglit, og at det 14 af gangene var den tiltalte, der startede med at tale om det.

- Det er nu først og fremmest tiltalte og ikke Frank, der igen og igen vender tilbage til drabet. Det er tiltalte, der taler om det i størstedelen af tiden, siger han.

Anklageren mener også, at optagelserne skal tillades, selv om en eller flere af dem skulle findes tilvejebragt på ulovlig vis.

På grund af striden om lydoptagelserne er sagen blevet udskudt. På fredag vil retten at fastsætte datoer for de sidste to retsmøder i sagen.

