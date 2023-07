Anklager tror Sanjay Shah kan stilles for retten til oktober

Selv om Sanjay Shah fortsat ikke er blevet udleveret fra Dubai, har anklagemyndigheden ikke mistet troen på, at sagen om bedrageri med udbytteskat imod ham og Anthony Mark Patterson kan begynde som planlagt i oktober.

Det fremgår af en bemærkning fra en anklager onsdag i et retsmøde i Glostrup.

- Vi anser det for muligt, at han vil være her til oktober, siger specialanklager Marie Tullin.

Dermed besvarer hun et spørgsmål fra Anthony Mark Pattersons forsvarere. De er nysgerrige og vil gerne have en prognose.

Artiklen fortsætter under annoncen

Patterson blev tirsdag aften udleveret fra Storbritannien og er tiltalt for have medvirket til Sanjay Shahs enorme bedrageri.

Statskassen har mistet godt ni milliarder kroner i uberettiget refusion af udbytteskat, mener anklagemyndigheden.

Specialanklageren udtaler dog ikke nogen klar overbevisning om, at Sanjay Shah vil være til stede i Retten i Glostrup 2. oktober. Der er planlagt i alt 60 retsmøder i den omfattende sag.

Anthony Mark Patterson var i en periode ansat hos Sanjay Shahs selskab Solo Capital. Han er tiltalt for medvirken til bedrageri for næsten ni milliarder kroner. Han nægter sig skyldig.

Og han beder dommeren om ikke at blive sat bag tremmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil bare gentage, at jeg er kommet her af egen fri vilje. Jeg er ikke en flugtrisiko, siger han.

En af forsvarerne, advokat Martin Simonsen, taler om, at Patterson er familiefar med hustru og to børn i England, og at han ikke har nogen steder at flygte hen til.

Deponering af pas og meldepligt kan erstatte varetægtsfængsling, lyder det.

/ritzau/