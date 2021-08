Anklager undrer sig over Messerschmidts mange forklaringer

Senioranklager Andreas Myllerup Laursen undrer sig ved Retten i Lyngby over, at DF's Morten Messerschmidt gennem tiden har givet en række forskellige forklaringer på, hvad der egentlig skete i august 2015.

Morten Messerschmidt er tiltalt for svig med EU-midler og dokumentfalsk for at have søgt og fået EU-støtte til en EU-konference med partialliancen Meld i 2015, der lå samtidigt med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Anklagemyndigheden, der kræver mindst seks måneders fængsel til Messerschmidt, mener, at konferencen er opdigtet for at få penge ud af EU.

- Tiltaltes første forklaring om EU-konferencen ligger i de dokumenter, der er indleveret som dokumentation for at få støtte. Der står, at der er tale om en selvstændig EU-konference, siger Andreas Myllerup Laursen.

I dokumenterne, der er blevet fremlagt i retten, er der søgt støtte til en Meld-konference over to dage med mad og overnatning for 45 mennesker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det bliver gentaget, da EU's revision i slutningen af 2015 og januar 2016 reviderer Melds regnskaber og udgifter.

- Efter sommergruppemødet har det stået klart for tiltalte, hvad der reelt udspillede sig på sommergruppemødet.

- Og i dag siger han, at EU-konferencen bestod af debat om EU-emner på sommergruppemødet og tilstedeværelsen af partiets medlemmer af EU-Parlamentet, siger anklageren og fortsætter:

- Det kunne han jo have oplyst ved revisionsbesøget i januar 2016. Men det gør han ikke.

Senere bliver det beskrevet i pressen, at DF's sommergruppemøde og den EU-konference, der fik støtte, var placeret samtidigt.

- Det gør, at tiltalte ændrer forklaring, siger Andreas Myllerup Laursen.

Herefter forklarer Morten Messerschmidt blandt andet til EU's antisvindelenhed, Olaf, at der som i 2014 var en EU-dag på sommergruppemødet - som Meld betalte - og så en national politisk dag, som DF betalte.

Og at de to ting var adskilt både logistisk, økonomisk og politisk.

- Hvis tiltalte talte sandt om, at han var i god tro, så kunne han have skrevet sin nuværende forklaring til Olaf. Men det gør han ikke, siger anklageren.

I takt med, at sagen ruller videre, bliver deltagerne på sommergruppemødet spurgt af både pressen og politiet om, hvorvidt der var en adskilt EU-del på sommergruppemødet. Det mindes de ikke.

- Derfor ender vi med den sidste forklaring. Nemlig at Meld-arrangementet bestod af de EU-emner, der blev debatteret på sommergruppemødet, siger senioranklageren og afslutter sin procedure:

- Tiltalte har haft mange muligheder for at forklare sig. Hvis han selv troede på den seneste forklaring, hvor sagde han så ikke det tidligere under eksempelvis på revisionsbesøget i 2016?

- Jeg påstår, at tiltalte dømmes for EU-svig og dokumentfalsk.

/ritzau/