Anklager vil bevise æresrelateret drabsforsøg med breve og beskeder

En 19-årig mand blev svært forbrændt, da der udbrød brand på et kollegieværelse i Grenaa i marts sidste år.

Torsdag blev det retslige efterspil indledt i Retten i Randers, hvor en 26-årig mand er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 19-årige.

Den 26-årige mand med syrisk baggrund er også tiltalt for at have forsøgt at stikke en saks i halsen på sin egen søster, som befandt sig på værelset sammen med den 19-årige mand.

Specialanklager Birgitte Ernst mener, at forbrydelserne kan være æresrelateret og begået med baggrund i den tiltaltes religion.

Torsdag eftermiddag løfter hun i retten lidt af sløret for, hvad anklagemyndigheden har af beviser for påstanden.

Det drejer sig blandt andet om beskeder på arabisk og et brev fra den tiltalte, der blev opsnappet, mens han har siddet varetægtsfængslet.

- Jeg ved, Gud ved, at uanset konsekvenserne, vil jeg gøre det samme igen. Ingen penge, eksamen eller en fremtid er mere værd end min ære, lyder det ifølge anklagerens oplæsning fra brevet.

Et andet sted i brevet skriver han, at der var tale om en "test fra Gud" og at han "ikke havde andet valg den nat".

Den 19-årige mand, der blev forbrændt, havde ifølge anklageren angiveligt et kæresteforhold til den tiltaltes søster.

Den tiltalte nægter anklagerne om drabsforsøg og brandstiftelse, men har erkendt vold.

Den tiltalte hævder, at den 19-årige var en "fremmed mand", der angiveligt ville overfalde og voldtage søsteren.

Derfor ville han beskytte sin søster og endte med at slå ham i ansigtet og brække næsen på ham.

- Jeg gjorde, hvad jeg gjorde, fordi jeg forsvarede min lillesøster.

- Det er en ære at forsvare sin familie, ligesom det er en ære at forsvare sit land, forklarer han.

Manden har mørkt kortklippet hår og skæg, og selv om han ifølge sin forsvarsadvokat taler og forstår dansk, foretrækker han at svare på engelsk.

En tolk sidder ved hans side og oversætter til dansk.

Den tiltalte flygtede fra Syrien til Danmark sammen med sin mor og tre søstre.

Han forklarer, at han har et nært og godt forhold til sin familie.

Anklageren foreholder ham en sms-besked, hvor han kalder lillesøsteren for "dit dyr".

Men det er bare en talemåde, hævder den tiltalte.

- Hun er min søster. Så skriver man sådan nogle ting. Det er helt normalt på arabisk.

Sagen behandles over syv retsdage, og der ventes dom i sagen til maj.

