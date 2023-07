Anklager vil fængsle 56-årig efter trafikulykke

En 56-årig mand bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Manden blev anholdt torsdag efter en trafikulykke i Brøndby, hvor en anden 56-årig mand på scooter blev påkørt.

Ulykken skete torsdag formiddag i krydset mellem Park Allé og Brøndbyvestervej.

Efter ulykken valgte den 56-årig ifølge politiet at forlade stedet. Det er en overtrædelse af reglerne i færdselsloven.

Straffeloven indeholder desuden et forbud mod at forlade en tilskadekommen person. Den 56-årige mand på scooteren blev efter ulykken bragt til behandling på sygehuset.

Politiet har blandt andet sigtet bilisten for spirituskørsel.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har vurderet, at den anholdte ikke skal have lov til at være på fri fod efter ulykken.

Manden bliver derfor torsdag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det sker fredag formiddag ved Retten i Glostrup, hvor den dommer skal træffe afgørelse om, hvorvidt manden skal fængsles.

/ritzau/