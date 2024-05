Anklager vil have betjent straffet for udrykning med 200 km/t

For godt fire år siden kørte en af politiets patruljevogne med omkring 200 kilometer i timen på en landevej øst for Kalundborg. Det ene røde lys efter det andet blev passeret, da en bilist blev jagtet.

Men det var ikke nødvendigt, hævder anklagemyndigheden, som fredag i et retsmøde i Holbæk kræver, at betjenten, der sad ved rattet, straffes.

Omvendt beder den tiltalte om at blive frifundet.

Det var en lørdag aften i april 2020, at patruljevognens horn og lygter blev tændt. I løbet af cirka femten minutter blev det til en stribe overtrædelser af færdselsloven.

25 gange blev reglerne brudt, hævder Statsadvokaten i København i anklageskriftet.

Blandt andet blev der kørt frem for rødt lys med 100 kilometer i timen. Og i Kalundborg i bymæssig bebyggelse nåede farten op på omkring 120 kilometer i timen.

Anklagen er som et spejl af nogle af de forseelser, som den jagtede bilist gjorde sig skyldig i.

Påstanden fra anklagemyndigheden er, at udrykningskørslen foregik "uden tjenstlig anledning, og uden at det måtte anses for nødvendigt".

Desuden noteres en tilsyneladende skærpende omstændighed under den såkaldte eftersættelse: Nemlig at der på patruljevognens bagsæde sad en anholdt borger.

På papiret er der meget på spil. Kravet er ud over bødestraf, at retten frakender betjenten kørekortet ubetinget.

Den tiltalte betjent nægter sig skyldig. Forud for fredagens retsmøde ønsker hans forsvarer, advokat Martin Cumberland, dog ikke at udtale sig.

Grunden til udrykningen var et ønske om at få stoppet en 30-årig bilist. Det kan man læse i Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport fra dengang.

Under en rutinekontrol søgte en patrulje at standse den 30-årige i Jerslev, hedder det.

Men i stedet kørte han væk og det med høj fart. Flere patruljevogne blev sat ind i jagten på bilisten, og først i et kryds i Kalundborg lykkedes det at afskære den flygtende vejen.

Det viste sig, at bilisten i forvejen var frakendt førerretten.

Nu, efter fire år, skal en dommer og to lægdommere, der kaldes domsmænd, afgøre, om betjenten har gjort noget strafbart.

