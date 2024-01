Anklager vil have brite idømt syv års fængsel i udbyttesag

Britiske Guenther Klar bør idømmes syv år i fængsel for at have svindlet sig til 320 millioner fra den danske statskasse.

Sådan lyder det fra anklager Anders Møllmann i den første retssag på dansk grund om den omfattende svindel med refusion af udbytteskat, som den danske stat blev udsat for.

Klar er tiltalt for mellem 2012 og 2015 at stå bag bedrageri for 320 millioner kroner. Han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden vil onsdag komme med sine afsluttende bemærkninger i sagen, og Anders Møllmann lagde ud med at slå fast, hvordan anklagemyndigheden ser på sagen.

- Der var ingen aktier, ingen udbyttebetalinger, ingen ret til at tilbagesøge udbytteskat. Der var kun et røgslør. Alt sammen lavet af Guenther Klar for at få skattemyndighederne til at tro, at der var aktiehandler, at der var betalt udbytteskat.

- Og det lykkedes for Guenther Klar. Det lykkes at få skattemyndighederne til at tro på det, siger Anders Møllmann til retten.

Svindlen, som Guenther Klar er tiltalt for, skal være sket gennem et selskab ved navn Salgado Capital.

Som ejer af selskabet konstruerede Guenther Klar ifølge anklageskriftet i sagen dokumenter, som fik det til at se ud, som om fire investorer havde fået et udbytte af danske aktier.

Papirerne blev brugt til 147 gange at anmode om refusion af udbytteskat, hvorefter der i alt blev udbetalt, hvad der svarede til 320.758.845 kroner.

Guenther Klars forsvarsadvokater får senere lov til at udlægge deres syn på sagen og deres klients rolle i den. Derefter skal retten tage stilling til sagen.

Briten er tidligere blevet dømt i en lignende sag i Belgien, som der endnu ikke er sat et sidste punktum i, da Guenther Klar ankede dommen.

I Danmark kan man ikke blive dømt for den samme handling, som man er blevet dømt for i udlandet. Guenther Klars forsvarere har tidligere sagt, at man vil argumentere for, at det vil være tilfældet i denne retssag.

Men anklagemyndigheden afviser, at Guenther Klar i Danmark er tiltalt for den samme handling som i Belgien. Derfor kan han godt dømmes i Danmark, mener man.

- Anklagerne i Belgien er mere omfattende end i denne sag. Den belgiske straffesag angår kun tilbagesøgninger i Belgien, lyder det fra anklagemyndigheden onsdag.

Guenther Klar er en af i alt ni mænd, der er tiltalt for at have bedraget den danske stat.

De ni mænd er tiltalt i tre sager. Guenther Klars er den ene. Hovedsagen omhandler Sanjay Shah, som Guenther Klar i en årrække arbejdede sammen med.

Shah er tiltalt for at have svindlet sig til ni milliarder kroner. Anthony Mark Patterson er tiltalt for at have medvirket til Sanjay Shahs svindel.

Derudover er tre briter og tre amerikanere tiltalt for at have svindlet sig til 1,1 milliard.

De danske myndigheder har tidligere oplyst, at statskassen samlet har mistet 12,7 milliarder kroner på grund af uberettiget refusion af udbytteskat.

