Anklager vil præsentere nyt vidne i Louise Borglit-sag

Anklagemyndigheden har fået et nyt vidne i sagen om drabet på Louise Borglit.

I et retsmøde tirsdag lød det således fra specialanklager Bo Bjerregaard, at en person, der tidligere har siddet i fængsel med den mand, som er tiltalt for mordet på Louise Borglit, har henvendt sig til politiet med nye oplysninger i sagen.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Personen har afsonet sammen med den nu tiltalte mand, og ifølge vidnet fortalte han, at han havde dræbt Louise Borglit, sagde Bo Bjerregaard i tirsdagens retsmøde ifølge Ekstra Bladet.

Det nye vidne har henvendt sig til politiet denne sommer, og Bo Bjerregaard ønsker at føre vidnet, inden anklagemyndigheden og forsvareren skal procedere i drabssagen, som startede i foråret, men som lige nu er sat på pause.

Det er den, fordi der skal tages stilling til, om lydoptagelser, som en PET-agent har fået efter at være gået undercover i fængslet, hvor den mordtiltalte sad inde, kan bruges som bevis i sagen.

Lydoptagelserne har været anklagemyndighedens trumfkort i drabssagen, og der ventes at falde dom i sagen om, hvorvidt de kan bruges, inden udgangen af september.

Louise Borglit blev dræbt i Elverparken i Herlev i november 2016. Først i 2022 kom der dog et gennembrud i politiets efterforskning i sagen, da man anholdte den nu 30-årige mand, der er tiltalt i sagen, på baggrund af det, han i fængslet havde sagt til PET-agenten, der var undercover.

