Anklager vil skærpe straf og kræver fængsel på livstid i Mia-sagen

Det er snart et år siden, at der faldt dom i en af de senere års mest omtalte drabssager.

Thomas Thomsen blev i Retten i Aalborg idømt forvaring for at have dræbt og forsøgt at voldtage Mia Skadhauge Stevn, som han efterfølgende parterede.

Den 38-årige nordjyde ankede dommen på stedet, og mandag indledes sagen i Vestre Landsret.

Thomas Thomsen har erkendt usømmelig omgang med lig, men vil frifindes for drabs- og voldtægtsanklagen.

Han hævder, at den 22-årige sygeplejerskestuderende døde som følge af en ulykke. Hun faldt og døde af sine kvæstelser. I panik parterede han liget, har han forklaret.

Specialanklager Emil Stenbygaard går efter at veksle forvaring til fængsel på livstid.

- Vi går efter fængsel på livstid, fordi vi mener, at tiltalte skal findes skyldig i yderligere omfang end i byretten. Og fordi vi mener, det er den rigtige straf for de grusomheder, der er rejst tiltale for, siger han.

Byretten fandt, at Thomsen samlede den unge kvinde op for at voldtage hende, men dømte ham alene for forsøg, da der ikke var bevis for, at voldtægten blev gennemført.

I ankesagen kræver anklagemyndigheden den tiltalte dømt for voldtægt i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den tiltalte vurderes at være særligt farlig.

Dom til forvaring forudsætter, at retten finder foranstaltningen påkrævet for at undgå, at den dømte begår ny farlig kriminalitet.

Men førstevalget er fængsel på livstid, lyder det fra anklageren.

- Ved valget mellem to tidsubestemte straffe vil det være fængsel på livstid, der står højest, fordi forvaring derfor ikke længere bliver påkrævet som alternativ til den almindelige frihedsstraf, siger Emil Stenbygaard.

Fængsel på livstid er ifølge strafferetsekspert ved Syddansk Universitet Lotte Helms "den strengeste straf, vi har i Danmark".

- Som udgangspunkt sidder man inde resten af sine dage, siger hun.

Nogle livstidsfanger ender med at tilbringe årtier bag tremmer, men i gennemsnit bliver man løsladt efter 15 til 16 års fængsel, oplyser Kriminalforsorgen.

- Man er i gennemsnit lidt længere tid indespærret ved en livstidsdom sammenlignet med forvaring, siger Lotte Helms.

I 2018 viste et svar fra Statsadvokaten til Justitsministeriet, at forvaringsdømte i gennemsnit sidder 13 år og seks måneder i fængsel.

Der er afsat ti dage til ankesagen, og der forventes at falde dom 30. maj.

