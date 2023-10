Anklagere beder om tredje udsættelse af sag mod Shah

I straffesagen om svindel med udbytteskat mod Sanjay Shah beder anklagemyndigheden igen om at få udsat hovedforhandlingen ved Retten i Glostrup.

I et retsmøde mandag beder man om at få udsat processen, så den begynder 8. januar.

Sanjay Shah er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for godt ni milliarder kroner og for at have forsøgt at suge yderligere en halv milliard ud af Danmark.

Det skal være sket gennem uberettiget refusion af udbytteskat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men den britiske finansmand sidder fængslet i Dubai, og myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater kan endnu ikke sige, hvornår Shah kan komme til Danmark.

Men det vil ske inden for en "overskuelig fremtid", lyder den melding, som specialanklager Marie Tullin viderebringer.

I forvejen har sagen været udskudt to gange tidligere. Oprindeligt skulle den have været behandlet fra 4. oktober 2022. Det blev skubbet til en ny startdato 14. august. Og den blev så flyttet til 2. oktober.

Emiraterne har givet Danmark en ny forklaring på, hvorfor udleveringen endnu ikke er effektueret. Den består i, at der er nogle sager - kriminalsager eller civile sager - i Dubai, som først skal afgøres.

På dommerpodiet er man klar. Retsformanden, yderligere en dommer samt tre domsmænd og en sekretær.

I retslokalet mandag er Shahs to forsvarere til stede, og på bagerste række sidder Anthony Mark Patterson, der er tiltalt for at have medvirket til den enorme svindel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev i sommer udleveret fra Storbritannien og sidder varetægtsfængslet.

Ligesom ved tidligere retsmøder virker specialanklager Marie Tullin fortrøstningsfuld.

- Der gives dog et billede af, at der arbejdes med sagen, og at der vil ske udlevering indenfor en overskuelig fremtid, man skal give det en fair chance, siger hun til retten.

Omvendt efterlyser Shahs forsvarere en mere præcis besked fra Dubai.

/ritzau/